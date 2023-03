Il parlament a Berna ha approvà posteriur l'engaschi actual da l'armada en il sectur d'asil. Suenter il Cussegl dals chantuns ha era il Cussegl naziunal da glisch verda per l'acziun ch'il Cussegl federal ha decis mez december.

L'armada gida il secretariat dal stadi per la migraziun perquai ch'el na betg pudì recrutar avunda persunal spezialisà. Maximalmain 500 schuldads e schuldadas gidan tar l'alloschament da requirents d'asil. Enfin la fin da mars duai l'armada svizra sustegnair il sectur d'asil. Perquai che l'engaschament dura pli ditg che trais emnas, ha il parlament stuì approvar quel posteriuramain.

Pervia dal dumber d'asil creschì sco er pervia da las stretgas tar l'infrastructura metta l'armada a disposiziun var 2'000 plazzas per dar alloschi a requirentas e requirents d'asil. Il persunal da l'armada vegn duvrà per endrizzar, administrar e per manar ils alloschis.

Turitg augmenta quotas da requirents d'asil

Las sfidas cun il aut dumber da requirents d'asil sa mussa tranter auter er en il chantun da Turitg. Pervi dal grond dumber da requirents d'asil adattescha il chantun sias quotas da retschavida davent dal prim da zercladur. Davent dal zercladur ston tut las vischnancas turitgaisas retschaiver almain 13 requirents d'asil per 1'000 abitantas ed abitants. Quai munta in augment da radund 45% cumpareglià cun il dumber d'enfin qua.

Per pudair stgaffir dapli plaz duajan las vischnancas turitgaisas per exempel sa gidar cun implants da protecziun civila u collavurar cun autras vischnancas, cusseglia il chantun. L'onn passà ha Turitg duvrà spazi per dapli che 16-milli requirents d'asil novs.