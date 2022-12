Sper las elecziuns dal Cussegl federal ils 7 da december s’occupan il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns durant la sessiun d’enviern da numerusas fatschentas dispitaivlas. Nus preschentain las tschintg pli impurtantas.

Quitads per il provediment da vegliadetgna

Perquai ch’ils umans vegnan adina pli vegls e perquai che las renditas da las instituziuns da provediment sa reduceschan dovri ina refurma dal provediment professiunal. Il Cussegl federal vul sbassar la tariffa da conversiun minimala da 6,8% a 6%, uschia ch'i vegniss pajà 12% pli pauc renta. Cun mesiras da cumpensaziun vul il Cussegl federal dentant mantegnair il nivel da las rentas.

Ils cussegls èn da princip d’accord cun quai. Ma davart l’autezza e la durada da la gulivaziun sa differenzieschan las opiniuns fermamain. Uss è la balla puspè tar il Cussegl dals chantuns ch'ha renvià surprendentamain il project a sia cumissiun per la segirezza sociala durant la sessiun da stad. Quella vul uss ina soluziun pli generusa ch’il Cussegl naziunal – per las partidas da la sanestra n’è ella anc adina betg suffizienta.

«Na munta Na» u «Be Gea munta Gea»

Tgi che sforza insatgi cunter sia voluntad d'avair sex duai en mintga cas vegnir chastià pervia da violaziun, er sch’i n’ha betg dà violenza. Da nov duai tanscher che la victima ha refusà. Questa soluziun «Na munta Na» vulessan il Cussegl federal ed il Cussegl dals chantuns francar en il dretg penal sexual.

Per ina maioritad da la cumissiun da dretg dal Cussegl naziunal na va quai betg lunsch avunda. Mintga contact sexual, senza consentiment explicit da tuts dus, duai valair sco violaziun – tenor il motto: «Mo Gea munta Gea».

Minimar schoc da premias

Perquai che las premias da las cassas da malsauns creschan ad in crescher, vul il parlament sustegnair pli fitg persunas cun entradas bassas. Confederaziun e chantuns duain impunder dapli daners per reducir las premias.

Ma la dimensiun da la reducziun da las premias è dispitaivla. Var 2,2 milliardas francs supplementars ha il Cussegl naziunal concludì – sco cuntraproposta a l'iniziativa per distgargiar las premias da la PS. Per la cumissiun per la segirezza sociala dal Cussegl dals chantuns è quai memia char. Ella propona da sustegnair il Cussegl federal che vul dar ora be 500 milliuns.

Entradas da taglia supplementaras – per tgi?

Sin squitsch da la OECD vul il Cussegl federal introducir a partir da l’entschatta da l’onn 2024 ina taglia minimala da 15% per grondas interpresas internaziunalas. Quai duai purtar ulteriuras entradas da taglia da fin 2,5 milliardas francs ad onn.

Il Cussegl federal ed il Cussegl dals chantuns èn da l’avis che trais quarts da las entradas supplementaras duain restar tar ils chantuns. La cumissiun d’economia dal Cussegl naziunal propona uss ina repartiziun mez a mez tranter la Confederaziun ed ils chantuns. Ed: Ils chantuns ritgs na duain betg dastgar salvar dapli che 400 francs per abitanta ed abitant.

Finanziaziun dal sectur da sanadad

Vi da tractaments staziunars en l’ospital sa participeschan ils chantuns cun 55%, tractaments ambulants vegnan finanziads dal tuttafatg da las cassas da malsauns. Gia dapi 13 onns tracta il parlament in model che pudess unifitgar quai. La cumissiun da sanadad dal Cussegl dals chantuns vul uss er anc integrar las prestaziuns per la tgira en il model unifitgà. Ils chantuns duain survegnir ulteriuras cumpetenzas per diriger e controllar prestaziuns da sanadad.