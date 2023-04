Il Cussegl Naziunal ha refusà ina segunda giada ils credits d'urgenza, ed ha confermà sia decisiun da la notg passada cun 103 cunter 71 vuschs e 8 abstenziuns. Uschia è la fatschenta giud maisa.

Consequenzas concretas n’ha il Na definitiv dal parlament betg. Il Cussegl federal ha gia approvà ils credits sur 109 milliardas francs cun il dretg d’urgenza. A la surdada da credit tras il Cussegl federal manca uschia dentant la benedicziun parlamentara.

audio CS/UBS: Nagina approvaziun per ils credits 03:40 min, ord Actualitad dals 12.04.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 3 minutas 40 Secundas.

Betg l'emprima refusa

La cumissiun da finanzas dal Cussegl dals chantuns ha elavurà sur notg ina proposta che pudess furmar ina punt per in Gea en il Cussegl naziunal per las garanzias da 259 milliardas. Il Cussegl dals chantuns ha approvà quella.

Ils Cussegl dals chantuns propona en la nova proposta da dar l'incumbensa al Cussegl federal d'evaluar adattaziuns da la lescha da bancas. Uschia duessan las ristgas tras bancas grondas ch’èn relevantas per il sistem vegnir reducidas marcantamain. I va concretamain per il auzar l'agen chapital necessari e per adattar la directivas per boni.

La fatschenta è sin quai ida enavos en il Cussegl naziunal. La fracziun socialdemocratica, che ha ditg Na mardi saira, ha ditg, ch'ella pudess acceptar la nova proposta.

Dretga e sanestra cunter credits

Il Cussegl naziunal ha ditg Na mardi saira als credits d'urgenza da 109 milliardas da la Confederaziun per il salvament da la Credit Suisse cun 102 encunter 71 vuschs e 2 abstenziuns. Las fracziuns da la PPS, la PS ed ils Verds han tuts vuschà cunter il Cussegl federal. La PLD, L'Allianza dal Center ed ils Verdliberals han vuschà per ils credits.

audio Sessiun extraordinaria CS: che din ils parlamentaris grischuns 04:37 min, ord Actualitad dals 11.04.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 4 minutas 37 Secundas.

La decisiun da refusar ils credits da la chombra gronda è dentant be ina simbolica. Ella n'ha betg ina influenza directa sin la decisiun dal Cussegl federal da dar las garanzias.

Postulat per il Cussegl federal

audio Las debattas davart il salvament da la CS en il parlament 03:37 min, ord Actualitad dals 12.04.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 37 Secundas.

Tenor il Cussegl naziunal datti ultra da quai in urgent basegn d’agir tar la legislaziun. Perquai ha el incumbensà il Cussegl federal da far diversas analisas. Tranter auter duaja l’ordinaziun «Too big to fail» vegnir examinada, ma er las consequenzas da la surpigliada per il dretg da concurrenza. Ultra da quai duaja vegnir evaluà sch’il debachel da la CS pudess avair consequenzas giuridicas per ils managers responsabels. La finala duai il Cussegl federal er examinar sche las bunificaziuns da UBS e CS duajan vegnir scumandadas.

audio Analisa da l'emprim di da la sessiun extraordinaria 01:26 min, ord Actualitad dals 12.04.2023. Maletg: SRF laschar ir. Durada: 1 minuta 26 Secundas.

En il Cussegl dals chantuns è la decisiun crudada

Quel ha approvà la garanzia statala da 109 milliardas francs per surpigliar la Credit Suisse – cun 29 cunter 6 vuschs, e 7 abstenziuns.

Il Cussegl dals chantuns ha dentant fatg midadas tar il project dal Cussegl federal. Sche la Confederaziun avess da basegn d’ulteriurs meds finanzials en connex cun la surpigliada da la CS, vul la Chombra pitschna che quests vegnan decidids sin la via ordinaria, e betg sin basa dal dretg d’urgenza. Auter ch’il Cussegl federal ha il Cussegl dals chantuns plinavant concedì resursas da totalmain 7 milliuns francs per il Departament federal da finanzas.

D’accord èn ils cussegliers e las cusseglieras dals chantuns stadas, ch’il chapitel da la banca n’è betg serrà cun la surpigliada da la CS entras la UBS. Differenzas ha i dà pertutgant il tempo da la realisaziun. Cunzunt la sanestra ha pretendì d’agir spert. Blers burgais èn stads da l'avis cuntrari: Avant ina nova reglamentaziun dovria quai scleriments extendids, empè da culps sperts.

Alain Berset cun pleds clers

Da l'avertura da la debatta en il Cussegl dals chantuns è il president da la Confederaziun, Alain Berset, s’exprimì davart la fatschenta. El ha resumà e defendì anc ina giada ils ultims dis avant la surpigliada da la CS e las mesiras prendidas dal Cussegl federal.

Il collaps da la CS avess gì consequenzas desastrusas per la Svizra. Betg l’ultim avess era la reputaziun da la Svizra patì, uschia il president da la Confederaziun.

audio Alain Berset: «Il Cussegl federal ha tschertgà la meglra soluziun per evitar ina crisa finanziala cun consequenzas nuncalculablas.» 00:29 min, ord RTR Audio dals 11.04.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 29 Secundas.

La CS saja stada dapi onns en difficultads pervi da la «direcziun erratica». Ils responsabels hajan destruì successivamain la fidanza en la banca. Els n’hajan emprendì nagut da la davosa crisa finanziala.