La Svizra saja confruntada cun ina crisa sco quai ch'ella n’haja betg pli vis dapi la Segunda Guerra mundiala. Noss pajais saja vegnids tutgads fermamain dal coronavirus. Mo tenor la cussegliera federala Simonetta Sommaruga va la crisa anc pli profund, ha era tutgà noss'identitad. «Ella mussa a nus che la Svizra n’è betg invulnerabla.»

Il Cussegl federal haja stuì agir, surpigliar responsabladad, restrenscher las libertads da burgais e da l'economia. Quai n’haja el betg fatg cun levsenn, mabain haja adina empruvà da respectar il principi da la proporziunalitad. La finamira saja stada da franar la pandemia. Ed in’emprima bilantscha mussia che quai saja gartegià.

Crisa sco schanza

Las mesiras hajan dentant era gì consequenzas negativas, ha Simonetta Sommaruga concedì. Passa in terz da tut las emploiadas e da tut ils emploiads stoppia far lavur curta, bleras interpresas sajan dapi pliras emnas serradas. Cun differentas mesiras emprovia il Cussegl federal da gidar las interpresas per che lezzas possian surviver quella crisa. Era qua saja in’emprima bilantscha positiva. Mo ussa valia da guardar enavant, di Sommaruga. «Ussa valia da manar la Svizra or da la crisa e da la far pli robusta.»

Qua gioghia il Parlament federal ina rolla decisiva, stoppia puspè surpigliar la responsabladad, di la presidenta da la Confederaziun. «Ina chaussa na po e na dastga il virus betg donnegiar. Nossa democrazia ferma.»

Trair las dretgas conclusiuns

I valia ussa perquai da chattar schliaziuns, quai a moda communabla. Schliaziuns che la populaziun chapeschia ed acceptia e che fetschian era anc damaun senn e sajan gistas. En quai connex saja era cler ch'il Parlament federal analiseschia a moda critica las decisiuns dal Cussegl federal. Quai na saja betg mo il dretg dal parlament, mabain sia obligaziun. Il Cussegl federal beneventia quai, era els veglian trair las dretgas conclusiuns ord la crisa.

A la fin da ses pled ha la presidenta da la Confederaziun anc commemorà a tut quels che han pers confamigliars ed amis pervia dal coronavirus. Ed ella ha engrazià a tut quels che gidan la Svizra en quai temps da crisa. Ad els valia da dir grazia.