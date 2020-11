Las cifras van engiu

Ins haja constatà ch'il dumber d'infecziuns novas sa reduceschia mumentan, uschia Alain Berset al cumenzament da la conferenza da pressa. Il dumber d'infecziuns e las ospitalisaziuns, giajan dapi trais emnas enavos. Las mesiras prendidas mussian pia effect e mussian er che la strategia funcziuneschia. En spezial en ils chantuns dal vest da la Svizra, dettia moviment envers engiu.

Dapi mesemna hai dà en Svizra 4'509 infecziuns novas dal coronavirus. La media da set dis da las infecziuns novas è sin bunamain 4'000. Tenor l'Uffizi federal da sanadad BAG hai dà en las ultimas 24 uras er ulteriurs 79 mortoris en connex cun Covid-19. En total èn 4'109 persunas mortas pervi da Covid-19. Bun milli èn mortas aifer ils ultims 15 dis. En il Grischun mussan las cifras actualas 102 novas infecziuns e nagins novs mortoris.

Berset: «Tuts ston trair cun»

La strategia svizra en la pandemia saja in mix da disciplina da mintgin (distanza, mesiras d'igiena), atgna responsabladad e saun giudizi, ha ditg Berset. Questa strategia svizra haja lubì da pussibilitar ina buna via. Sch'ins vesia co i giaja en auters pajais, n'haja la Svizra en cumparegliaziun nagin scumond da sortida. Quai giaja be cun questa strategia. Quai lubeschia d'avair vinavant in bun svilup. Ma, tuts stoppian trair cun. Plinavant saja er cler che las mesiras stoppian vegnir mantegnias. Uschia sajan ins sa cunvegnì cun ils chantuns.

Situaziun problematica per territoris d'enviern

La situaziun stoppia vinavant vegnir observada er en vista a Nadal e la stagiun da skis. Il Cussegl federal veglia decider ensemen cun ils chantuns cura che quai fetschia da basegns.

La stagiun da skis è ina gronda sfida. I dovra buns concepts da segirezza ed ina realisaziun stricta dals concepts.

Ils pajais enturn la Svizra giajan vias pli strictas, quai che pertutgia ils territoris da skis. Intgins pajais vulan serrar ils territoris; quai chaschunia sfidas per la Svizra. Cun ils pajais vischins hajan ins vulì discutar, ma ins n'haja betg insistì, uss sajan ins dentant in zic tard vidlonder, di Berset.

En Svizra possian ils territoris da skis restar averts, dentant cun concepts da segirezza fitg stricts. I stoppia esser cler tge che capitia sch'ils concepts na funcziunian betg. I saja stà in'idea dal Cussegl federal da discutar cun ils chantuns giudlonder.

Vaccin duai esser gratuit

Finamira saja, ch'in vaccin saja gratuit, ha declerà Berset vinavant. Quai portia ina gronda sfida logistica. La Confederaziun fetschia la cumpra centrala e repartia lura als chantuns entras l'armada il vaccin. Ils chantuns sajan lura responsabels per la realisaziun, per che la populaziun possia vegnir vaccinada uschè svelt sco pussaivel. L'entschatta na vegnia numnadamain betg a dar avunda vaccin per tuts.

Per il vaccin da corona saja entant cler ch'i na duai dar nagin sforz da vaccinar, pia nagin obligatori da laschar vaccinar. Ins saja optimistic che blers veglian sa laschar vaccinar.

Lukas Engelberger: «La situaziun è anc adina seriusa»

Lukas Engelberger il president da la Conferenza svizra da las directuras e dals directurs chantunals da sanadad GDK, ha declerà che la situaziun saja anc adina seriusa. Ils 22 d'october haja el discurrì d'ina situaziun fitg seriusa, lura hajan ins nudà 5'000 cas da corona en in di. Oz sajan ins tar 4'500. Quai saja meglier, ma la situaziun restia seriusa. Anc adina s'infecteschian memia bleras persunas ed i dettia memia bleras ospitalisaziuns. Il persunal da tgira n'haja strusch pudì sa revegnir da l'emprima unda, uss saja gia la segunda vegnida.