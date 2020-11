cuntegn

Ultimas novas dal coronavirus - Vaccinar en Svizra ils emprims mais dal 2021

Virginie Masserey da l'Uffizi federal da sanadad BAG ha explitgà che tut ils uffizis involvids sa stentian per vegnir cun in vaccin. Avant il schaner na saja strusch da quintar cun in tal, plitost en il decurs da l'emprim mez dal 2021.