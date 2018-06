As regurdais anc vi dals 12 da favrer 2017 ed il temp turbulent avant? Discussiuns animadas hai dà e las tablas da placats eran tapezadas plainas. Precis là ha il suveran decidì davart ils gieus olimpics en il Grischun. Per la medema decisiun vai questa fin d’emna en il Vallais.

Sion 2026: Sin via a Visp

Saira sontga a Visp, paucs dis avant la votaziun davart la candidatura per ils gieus olimpics. Igl è chaud, però surtratg e tranteren datti in dagut u l’auter. L'aura na sa betg dal tut tge ch'ella duai far – mez trid / mez bel. Uschia sco l'aura èn era Vallesanas e Vallesans tranter sutgas e bancs. Almain quels che piglian posiziun davant il microfon.

D'ina vart vulan ins sustegnair il turissem, ma da l'autra è l'aspect finanzial.

Ella haja gist oz emplenì ora il cedel da votar. Sche l’aspect turistic u l’aspect da finanzas ha fatg la cursa na vuleva ella betg tradir.

Igl è ina votaziun nua ch'i va per bler ed era Visp fiss part dal project. Ils turniers da Curling fissan planisads a Visp. Ma d'in squitsch d'aderents u adversaris na possian ins betg discurrer, di la gronda part da las passantas e dals passants.

Placats zuppads

Enturn la staziun da Visp èn il gieus olimpics pauc preschents. Placats èsi da tschertgar e quels ch’ins chatta propagheschan in na. E quai, dian era ils Vallesans e las Vallesanas a Visp, reflecteschia era plitost il resultat ch'i vegnia a dar dumengia tenor lur sentiment dal venter.

Sco jau ves la situaziun, dian ils giuvens plitost gea ed ils pli vegls plitost na.

Per intgins è la debatta omnipreschenta entant ch'ils auters dian ch'il cumbat da votaziun per ils gieus olimpics Sion 2026 saja pli quiet, cumpareglià cun autras votaziuns.

Da la saira sontga vegni plaunet notg a Visp. I vegn pli stgir e las glischs sin via sa tschentan en. Ma sche la glisch olimpica, la flomma vegn era envidada il 2026 en il Vallais è per il mument anc en il stgir. Las discussiuns sin las vias da Visp han en mintga cas pli pauc fieu che pensà.

RR actualitad 17:00