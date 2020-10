La situaziun saja fitg preoccupanta e sa pegiureschia fitg spert, ha il minister da sanadad ditg a la conferenza da medias. Quai na saja bain nagina raschun d'avair tema, i saja però d'avair bler respect. Per evitar in segund lockdown stoppian tuts sa tegnair consequentamain vi da las mesiras.

Il mument fetschian surtut las ospitalisaziuns che s'augmentan quitads. Anc avant trais emnas avevia la Svizra anc la meglra situaziun en l'Europa. Uss tutgia la Svizra tar ils pajas cun la pli nauscha situaziun. Quai stoppia far quitads.

Sch'il dumber dals cas na sa sbassian betg, vegnia il Cussegl federal a prender ulteriuras mesiras la mesemna che vegn, uschia Berset a la conferenza da medias. Quai tutgass lura bajetgs publics, però er occurrenzas.

In mini-lockdown fiss in da plirs scenaris.

Las cifras en ils chantuns sajan fitg differentas. En il chantun Vallais dettia il mument per exempel 900 infecziuns sin 100'000 abitants. En auters chantuns saja il dumber bler pli bass. Il Cussegl federal observia fitg exact co ch'ils chantuns reageschian e motiveschia da prender mesiras, sch'i saja necessari. Il cumbat dal virus na dependia però betg moda mesiras politicas, er ils umans stoppian puspè esser pli consquent cun l'igiena e las reglas da distanza.

In mini-lockdown saja però in da plirs scenaris, ha Berset ditg sin ina dumonda dad in schurnalist. Ins vegnia a guardar co che la situaziun vesia ora en in'emna, lura prendia il Cussegl federal ulteriuras decisiuns. Ils chantuns possian er reagir pli spert. Ch'i giaja en direcziun dad in scumond da sortida, speria el betg. Las consequenzas da las mesiras vesian ins pir en circa diesch dis.