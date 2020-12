L'autoritad svizra per medicaments, Swissmedic fraina las spetgas ch'i pudess dar a moda svelta in start per vaccinar en Svizra. Da lubir a moda svelta in vaccin da Covid-19 saja bain pussaivel, ma ina lubientscha d'urgenza sco en ils Stadis Unids na datti betg qua.

Examinaziun cun pli auta prioritad

Ma, tut ils vaccins da Covid vegnian examinads cun pli auta prioritad e cun dapli persunal. Plinavant dettia in proceder rullant cun il qual las firmas pon inoltrar adina puspè novas datas che vegnan lura directamain examinadas.

