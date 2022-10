La Credit Suisse vul far midadas radicalas tar sia partiziun d'investiziun e spargnar per chattar la via or da la crisa. La banca gronda ha publitgà la mesemna sia strategia adattada. Tras quella vegnan stritgadas immediat 2'700 plazzas – quai èn 5% dal persunal. Ed en trais onns planisescha la Credit Suisse d'avair 9'000 emploiadas ed emploiads damain che actualmain. Pervi d'amortisaziuns en connex cun restructurar il concern noda la banca per il terz quartal ina perdita da 4 milliardas francs.

Nagin plaschair a la bursa

Sco reacziun ha l’aczia da la banca gronda pers temporarmain fin 14% valur. En Svizra lavurian radund 16'000 persunas per la banca. Du rant ils proxims trais onns vegnia quest dumber reducì sin radund 14'000, ha ditg il president dal cussegl d’administraziun Axel Lehmann envers SRF: