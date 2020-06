En vista a la situaziun actuala lantscha Svizra Turissem uss ina gronda campagna cun il num «jau dovrel Svizra» per carmalar Svizzers e Svizras da far vacanzas en l'agen pajais. Dasper ils giasts indigens vul l'organisaziun da marketing cun la campagna surtut er cuntanscher turists da la Germania e la Frantscha. Pli attractiv vul l'organisaziun far las purschidas cun in'opziun da stornar las vacanzas gratuit fin 48 uras avant il cumenzament da quellas.

Schlettas prognosas per quest onn

8,7 milliardas francs damain svieuta per la branscha turistica. Quai tema l'organisaziun da marketing Svizra Turissem per ils mais da mars fin zercladur, sco il CEO Martin Nydegger ha ditg ad ina conferenza da medias online. Per l'entir onn tema el che la svieuta sa reduceschia per passa in terz. E la probabilitad che fatschentas en la branscha turistica giajan concurs stimescha Nydegger cun tranter 20 e 25%.

Per il turissem en Grischun è Nydegger dentant in zic pli optimistic:

Surtut las citads perdan pernottaziuns

Che blers Svizzers planiseschian uss plitost vacanzas en Svizra ch'en destinaziuns lontanas, na possia betg mitigiar la situaziun. Surtut en las citads svizras stima l'Institut da perscrutaziun da la conjunctura KOF, ch'il dumber da pernottaziuns pudess sa diminuir sin pli pauc che la mesadad da l'usità. En las regiuns muntagnardas stima il KOF ch'il dumber vegnia a sa reducir per 20 fin 30%.

Dapi ils onns da la Segunda Guerra mundiala n'haja la branscha betg pli fatg tras insatge sumegliant sco questa primavaira, ha ditg Nydegger vinavant. Il turissem svizzer saja quasi dà ensemen pervi dal coronavirus. En tut las regiuns e schebain en il turissem da temp liber sco er quel da fatschenta pateschia la branscha uschè ferm sco strusch in'autra branscha.