«La situaziun è tendida», ha ditg Virginie Masserey dal Uffizi federal da sanadad il mardi avant las medias. Il svilup actual saja intschert. Il cunfin da 300 pazientas e pazients da Covid-19 sin las staziuns intensivas è vegnì surpassà. Questa tendenza stoppian ins franar – ils cas d'infecziun stoppian sa reducir, per esser pront per la varianta omicron, uschia Masserey.

Situaziun tendida – omicron spetga

Las emprimas datas mussian che la protecziun dals vaccins cunter omicron saja pli pitschna ch'èn cumparegliaziun cun la varianta delta, uschia Tanja Stadler, presidenta da la Task Force da la Confederaziun. En Svizra han ins chattà l'emprim cas dad omicron la fin november.

Nus quintain che omicron vegn prest a dominar en Svizra

Perquai che la vaccinaziun na protegia probabel betg uschè bain cunter la varianta, possian er persunas vaccinadas s'infectar cun il virus. En il mument quintan ins ch'il svilup da la malsogna è sumigliant a la varianta delta. Tut tenor l'effect dal vaccin stoppia quel vegnir sviluppads vinavant – gliez dovria dentant temp.

Problem d'entrar en Svizra è schlià

Persunas guaridas da corona pon da nov returnar en Svizra cun in attest dal medi ed in test d'antigen, enstagl d'in test da PCR. Quai ha l'Uffizi federal da sanadad decis. En il passà avevan persunas guaridas per part gì il problem che lur test da PCR era postiv.

La raschun è ch'il test po anc fin trais mais suenter ina infecziun cun corona mussar in resultat positiv.

Armada gida en plirs chantuns

En la Svizra franzosa gida l'armada en connex cun la pandemia. En acziun sajan tut en tut 84 persunas da l'armada. Quellas gidian en ospitals ed autras organisaziuns per l'ina en la tgira e per l'autra tar las campagnas da vaccinar. Brigadier Raynald Droz ha appellà persunas da l'armada da s'annunziar per tals engaschis. Dumandà per sustegn han ils chantuns Giura, Friburg, Neuchâtel e Vallais.