Per la task-force da la Confederaziun daventan mesiras rigurusas per franar la derasaziun dal coronavirus pli e pli urgentas. La raschun per quai saja la nova versiun dal coronavirus che saja pli contagiusa. En dus cas hajan ins gia pudì cumprovar il virus mutà en Svizra.

USS fetschian ins tut per analisar, sch’il virus saja gia sa derasà vinavant en Svizra, scriva la task force vinavant. Sche il virus mutà è gia sa derasà, lura fiss quai anc pli grev che fin uss da controllar l’epidemia en Svizra.

Reducir contacts e testar dapli

Per evitar u franar la derasaziun da la nova varianta dal virus en Svizra saja perquai uss dasper las mesiras da reducir ils contacts er per immediat necessari da schlargiar las capacitads da testar e da contact tracing sco er ina consequenta realisaziun da las reglas d'isolaziun e da quarantina.

Tut las mesiras enconuschentas gidian er cunter la nova varianta dal virus, scriva la task force. Per surportar la malsogna dovria contacts e perquai possian tuts cuminaivlamain far insatge cunter, numnadamain cun reducir contacts uschè ferm sco pussaivel.

