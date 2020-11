La situaziun saja en vista al sistem da sanadad e che la capacitad da quel saja al cunfin, anc adina tendida. La tendenza tschessa dentant e sa stabilisescha per part gia, ha declerà Stefan Kuster da la taskforce da l'Uffizi federal da sanadad. I saja dentant anc memia baud per giuditgar sche las mesiras da la Confederaziun e dals chantuns muntian propi ina midada dal trend.

Tar il giudicament da la situaziun sajan ins il mument precaut optimistics. Las cifras giajan en la dretga direcziun, ha ditg Kuster. «Nus stuain dentant sbassar il dumber, per distgargiar ils ospitals», ha el ditg envers las medias. Per far quai, stoppian ins chattar tut ils cas. Quai è la raschun che tuts duain ir a sa laschar testar en cas da sintoms, declera Kuster.

Mascras là nua ch'i fan senn

Il medi chantunal da Basilea-Citad, Thomas Steffen, ha declerà che la finamira na possia betg ir a perder. Finamira è ch'il sistem da sanadad na vegnia betg surdumandà. Las cifras sa stabiliseschian bain, dentant betg avunda per che la Svizra possia vegnir bain tras l'enviern.

El dat set tips co ins possia meglierar il sa cuntegnair:

Cumbinar mascra e distanza – betg mascra empè da distanza.

Purtar mascras nua ch'i fa senn: a la fermada dal bus bain, durant ir a currer tras il guaud na.

Realisar homeoffice: Quai saja adina meglier che lavurar cun concept da protecziun.

Sa fidar dal sentiment en il venter: En cas da dubi ir a laschar testar, i dat avunda tests.

Tscherner il sa cuntegnair uschia ch'ins po tegnair tras quel – igl è in maraton e betg in sprint.

Inscunters privats: Discurrer a l'entschatta co ins vul realisar l'inscunter.

Far attenziun da l'atgna psica e ch'ins na vegn betg surchargià.

Uschia pudain nus tuts contribuir ch'i vegnia meglier:

5'980 cas novs da corona

L'Uffizi federal da sanadad ha annunzià oz 5'980 novs cas da corona entaifer 24 uras. Uschia è la media da 7 dis il mument tar 7'290 cas. Quai èn 9% pli pauc che anc l'emna avant. Uschia è il trend sin ir enavos, dentant sin in fitg aut nivel. La rata da positivitad giascha il mument tar 26,5%. Quai munta che 26 da 100 tests èn positivs.

Plinavant ha il BAG annunzià 107 novs mortoris. Ils chantuns han annunzià total 3'769 persunas ch'èn pervi da Covid-19 en l'ospital. Quai èn 15% dapli che avant in'emna.

Situaziun en Grischun

En Grischun hai dà 52 novs cas da corona. Il dumber da mortoris è creschì per trais sin uss total 65 persunas. En isolaziun èn per il mument 569 persunas en Grischun e 988 èn en quarantina. Las graficas e cifras actualas dal Grischun:

Frainan speranzas per vaccin

Sin la dumonda cura ch'ins possia quintar cun in vaccin, han schebain Samia Hurst sco era Stefan Kuster declerà ch'i na dettia betg in urari fix. Hurs ha ditg ch'ella possia sulet declerar il proceder e tenor lez na saja betg da quintar avant mez dal 2021 cun emprims resultats d'in vaccin.

Kuster ha er declerà ch'i saja bler memia baud da far indicaziuns davart in vaccin, sin fundament da resultats dad in studi che saja vegnì fatg cun persunas che hajan gì paucs sintoms. Perquai persequiteschia la Svizra plirs candidats da vaccins per guardar tgenin che giaja il meglier.