Il concern da telecommunicaziun Sunrise ha cumprà Wilmaa, il purschider da streaming. Tut ils 10 collavuraturs midian tar Sunrise, ha communitgà l'interpresa. Davart il pretsch da vendita na vegn dà enconuschent nagut. La marca Wilmaa dettia vinavant e per ils nizzegiaders na sa midia nagut è vegnì accentuà.

La forza innovativa e la cumpetenza tecnologica dal team da Wilmaa han persvadì nus.

Sunrise è spezialmain interessada vid la tecnologia da Wilmaa e vul nizzegiar lezza per sviluppar ses agens products. Wilmaa saja in pionier sin il sectur da televisiun Over-the-Top, vul dir porscher videos ed audios sur internet senza che quels èn liads ad in access d'internet d'in purschider d'internet specific.