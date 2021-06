Ils chantuns, las citads e las vischnancas svizras quintan che las entradas da taglia van marcantamain enavos. Quai resulta d'in studi che l'interpresa da cussegliaziun PwC Svizra ha fatg ensemen cun l'Associaziun da las citads svizras.

Perdita tar interpresas pli gronda che tar privats

Tenor il studi ha la pandemia definitivamain in effect sin las finanzas dal 2021. La perdita da rendita tar interpresas (-23% tar chantuns, -16,6% tar citads) èn pli grondas che tar persunas privatas (-1,1% tar chantuns, -1,6% tar citads). Tenor il studi èn interpresas pli ferm exponidas als ristgs da Covid-19 che persunas privatas. Las persunas privatas obtegnian per exempel indemnisaziun per lavur reducida u tar disditgas agid da l'assicuranza cunter dischoccupaziun u da l'uffizi dal servetsch social.

2022 Normalisaziun da la situaziun

A partir dal 2022 quintan ils dumandas però puspè che las entradas da taglia creschan. E tuttina parta la maioritad dal fatg ch'ils debits creschian fitg ferm fin il 2023; tar ils chantuns andetgnamain tar citads e vischnancas plitost constantamain (chantuns +36%, citads +72%).

Studie Covid-19 Avrir la box Serrar la box Il studi è vegnids fatgs tranter mars ed avrigl 2021 cun questiunaris online sco era intervistas persunalas.