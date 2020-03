Talas persunas pudessan prestar servetschs prezius per novs pazients. Quantas da quellas persunas ch'i dat, na san ins anc betg.

Quellas persunas n'èn betg pli periclitadas e pon vegnir en acziun sin tut la lingia.

Fin a 80% dals cas prendan numnadamain in andament miaivel. Quels cas na vegnan per il solit gnanc testads. Uss datti però novs tests che pon cumprovar anticorps ch'èn sa furmads en il sang en il decurs d'ina infecziun. Quai ha Daniel Koch dal BAG confermà en la «NZZ am Sonntag».

La Confederaziun saja londervi da sclerir tge tests ch'èn buns. Uschespert ch'ins sappia tgenins ch'ins possia duvrar veglia la Svizra empruvar d'organisar tants sco pusaivel per guardar tgi ch'è immun e cun quai betg pli en privel.

