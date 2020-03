Durant il temp da crisa pervi dal coronavirus è il persunal da tgira dumandà fitg ferm. Il sindicat VPOD fa perquai quitads per las cundiziuns da lavur da quel persunal. Il Cussegl federal ha numnadamain decidì che las regulaziuns da pausas e temp da ruaus per il persunal da tgira vegnian stritgadas. Quai per las partiziuns d'ospitals che han in augment rasant da pazients da Covid-19.

Il sindicat ha bain chapientscha per la situaziun extraordinaria. I na possia dentant betg esser ch'il persunal da tgira stoppia lavurar var 60 uras ad emna, di Elvira Wiegers, secretaria dal VPOD. Gist persunas che sajan di per di en contact cun glieud malsauna stoppian ins proteger. Er sajan tscherts temps da ruaus e pausas necessarias per garantir ina tgira segira da pazientas e pazients.

Perquai ha il sindicat svizzer dals servetschs publics lantschà ina petiziun. Ina petiziun che pretenda che la decisiun dal Cussegl Federal vegn revocada. Fin uss èn vegnidas rimnadas 60'000 suttascripziuns.