Ils pretschs per prender a fit abitaziuns èn creschids levet il schaner. En media èn quels creschids per 0,6%, sco quai che l'index d'abitaziuns dad ImmoScout24 mussa. Cumpareglià cun il schaner da l'onn passà è quai però be in plus da 0,1%.

Tut tenor regiuns è la situaziun però fitg differenta. In augment surproporziunal datti en la regiun da Genevra cun 1,6%. Er creschids, per 0,6%, èn ils pretschs en la Svizra Orientala. En la regiun da Turitg però èn ils pretschs sa reducids per 1,1%.

