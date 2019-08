Il Post da consultaziun per prevenziun d'accidents vul in obligatori da chapellina sin velos per uffants sut 14 onns.

Mintga quart uffant na portia nagina chapellina durant ir cun velo – mussa ina nova retschertga dal BfU. Quai malgrà ch'uffants sajan pli periclitads en il traffic sin via, scriva il Post da consultaziun. Ed era corporalmain sajan ils uffants anc pli vulnerabels.

Legenda: Purtret d'in uffant che porta chapellina. Keystone

Mintga quart uffant senza chapellina

En Svizra porta mintga segunda persuna che va cun velo ina chapellina. Tar uffants saja questa quota bain pli auta, tuttina na portia anc adina mintga quart uffant nagina chapellina per ir cun velo ed ha uschia in pli grond ristg da sa blessar vi dal chau. Raschun per il ristg pli aut da sa blessar vi dal chau è ch'ils uffants han in chau surproporziunalmain grond e pli grev ed en cumparegliaziun è la musculatura dal chau e da la tatona anc betg uschè sviluppada.

Ultra da quai sajan uffants anc betg uschè segirs en il traffic. Els na pon betg schazegiar en uschè bain sco creschids situaziuns privlusas. En media datti mintga onn 300 uffants che vegnan blessads lev sco velocipedists, 61 grev ed in cas finescha mortal.

