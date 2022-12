En l'ospital, dentant betg pervia da blessuras corporalas: Quai schabegia ad adina dapli dunnas giuvnas (10-24 onns). L'Uffizi federal da statistica scriva dad in augment «senza exempel» – czb 26% dapli ospitalisaziuns da dunnas giuvnas pervia da disturbis psichics.

Umens giuvens betg pertutgads uschè fitg

Tar ils giuvens hai dà in augment da 6% en il medem temp. Els n'èn betg pertutgads uschè fitg sco las dunnas giuvnas. 60% da las persunas giuvnas ospitalisadas pervia da problems psichics èn femininas.

Betg in nov trend

Dapi il 2012 registrescha l'Uffizi federal da statistica gia in trend. Dapi lura hai dà en media mintg'onn in augment da 3,4%. Dapi il 2020 s'accentuescha quel. Gia lura hai dà in augment da 6%. Las malsognas psichicas, ch'èn la raschun per las ospitalisaziuns, èn cunzunt depressiuns.

Emprovas da suicidi e blessuras

Il trend sa mussa cunzunt tar las autas ospitalisaziuns pervia da emprovas da suicidi e tar persunas che sa blessan sasezzas. Il pli grond augment hai dà tar buobas da 10-14 onns. Cumpareglià cun il 2021 hai dà 60% dapli ospitalisaziuns. Tar la glieud giuvna hai dà en tut radund 800 cas dapli. 70% dals cas èn dunnas. Igl è, tenor las cifras da l'Uffizi federal da statistica, 11 giadas pli probabel ch'ina buoba vegn ospitalisada, ch'in buob.

Tar il rest da la populaziun svizra na datti betg in augment d'ospitalisaziuns cumparegliabel. Persunas sur 25 onns mussan mo in augment dad 1% cumpareglià cun il 2020.