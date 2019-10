La via da l’Axen è puspè serrada pervi dad ina crudada da crappa. Quai ha communitgà la Polizia chantunala dad Uri. Plirs milli cubics crappa sajan vegnids giuadora e per part er ids fin en il lai. Persunas na sajan betg vegnidas blessadas. I na saja betg sclaus ch’i dettia ulteriuras crudadas da crappa. Per motivs da segirezza restia il traject tranter Flüelen e la sortida Wolfsprung perquai serrà. La polizia cusseglia da sviar la via da l’Axen u da prender il tren.

Anc han las autoritads be pudì inspectar la via or da l'aria. Ins haja vis che singulas raits da segirezza sajan donnegiadas, ma l'infrastructura da la via na saja betg vegnida donnegiada.

Crudada da crap gia il fanadur

Gia il fanadur era la via stada serrada per intginas emnas. Là eran vegnids giuadora dus crapuns da 200 e 300 meters cubics en ina chava direct sur la via da l'Axen. Er là n'avevi dà nagins blessads. Quests dus crapuns èn vegnids siglientads mez avust. Er là aveva il sistem d'avertiment funcziunà e dà il signal per serrar la via.

RR novitads 14:00