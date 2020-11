Il chantun Vallais è in pass ordavant al rest da la Svizra. Per far frunt a la pandemia ha il Vallais prendì pli baud mesiras restrictivas. Sco i para ha quai valì la paina: Il dumber d’infecziuns novas è sa reducì. L’entschatta da l’emna passada ha il Vallais annunzià mintga di radund 800 cas novs, tranter venderdi e sonda en media 630 cas novs per di, pia in tschintgavel pli pauc.

Sco la directura dal chantun Vallais Esther Waeber-Kalbermatten ha ditg envers SRF mussan las mesiras effect. Tuttina ha ella discurrì d'ina tendenza provisorica.

La fin d'emna avain nus gì ina considerabla reducziun. Ma eba, quai è be trais dis.

Las mesiras da corona èn en il Vallais pli strictas che quellas dal Cussegl federal. Per exempel èn visitas en chasas d'attempads ed ospitals scumandadas e mascra ston ins gia purtar en scola secundara. Ussa paran questas mesiras d'avair effect.

