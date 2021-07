Fin la fin da l'onn saja la mancanza da locomotivistas e locomotivists surmuntada. Cun ir en l'offensiva da recrutaziun saja gartegià da scolar avunda persunal. 12'800 persunas s'hajan annunziadas per la scolaziun dapi l'entschatta 2020. In pledader da las Viafiers federalas ha confermà in rapport da la gasetta «NZZ am Sonntag».

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Viafiers federalas Ils proxims onns dovri 1000 novs locomotivists 05.06.2019

Il november 2019 han las Viafiers federalas augmentà la paja da furmaziun per 10'000 francs. Sinaquai hajan passa 1'600 persunas s'annunziadas. Anc avant dus onns mancavan a las Viafiers federalas passa 30 locomotivistas e locomotivists mintga di per il traffic da persunas e da rauba.

Ord l'archiv

Er tar la Viafier retica n'è la mancanza da locomotivistas e locomotivists nagin tema nunenconuschent. Il 2019 ha RTR rapportà ch'ellas ed els hajan bleras sururas e na pudevan actualmain era betg reducir lur pensums da lavur.