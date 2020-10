A partir da sonda che vegn è l’entira Svizra sin la glista da ristga da corona da la Germania. Fin uss eran be singuls chantuns sin questa glista. Er sin quella èn da nov la Pologna, l'Italia e parts da l'Austria.

La Svizra è per la Germania in pajais da ristga. La regenza da la Germania ha declerà ils pajais vischins Pologna, Svizra, bunamain l’entira Austria e grondas parts da l’Italia sco pajais da ristga. En vigur va quella mesira a partir da questa sonda. Quai scriva l'Institut Robert Koch sin sia pagina dad internet.

Las autoritads averteschan uschia persunas da la Germania da far viadis en Svizra. E tgi che turna d’in pajais u d'ina regiun da ristga enavos en la Germania sto restar duas emnas en quarantina u far in test da corona.

Cun la nova decisiun da la regenza tudestga èn tut las regiuns da cunfin cun la Germania auter che quella cun il Danemarc sin la glista da ristga. In pajais ubain ina regiun vegn valitada sco zona da ristga, sch'igl è là vegnì registrà ils ultims set dis passa 50 novas infecziuns sin 100'000 abitants.