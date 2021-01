In comité independent cun represchentantas e represchentants da tut las fracziuns – cun excepziun da quella dals Verds – recumondan in Gea a la cunvegna da commerzi liber cun l'Indonesia. Er l'associaziun economica Economiesuisse è per la cunvegna.

La cunvegna stimuleschia ils producents indonais da promover ieli da palmas persistent, scriva il comité en sia communicaziun. I sa tractia d'in partenadi ferm per in commerzi persistent.

Adversaris dubiteschan quai

Viticulturs biologics, protecturs dal clima e giuvens politichers da la sanestra crititgeschan, che la cunvegna saja nuschaivla globalmain ed er per l'economia locala en Svizra ed en l'Indonesia. Perquai han els lantschà il referendum encunter la cunvegna.

Il suveran svizzer decida ils 7 da mars davart la cunvegna.

