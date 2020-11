Iniziativa per concerns responsabels GEA 50.7%, Na 49.3% GEA 50.7%

Na 49.3% Maioritad dals chantuns GEA 8.5 Vuschs, Na 14.5 Vuschs GEA 8.5



Na 14.5 Resultat

Il Cussegl federal sa legria dal Na a l'iniziativa per concerns responsabels. Sch'i na dat nagin referendum va uss la cuntraproposta en vigur. Tenor quella ston ils concerns dar pled e fatg da lur fatschentas en l'exteriur. Il Cussegl federal è persvas che quai saja la dretga via. E tenor Cussegliera federala Karin Keller-Sutter na stattan er ils aderents betg enavos cun mauns vids. Cun la cuntraproposta daventia per las interpresas bler obligatoric che era avant voluntari.

Che l'iniziativa haja fatga naufragi sulet pervi da la maioritad dals chantuns manchentada na gioga per Karin Keller-Sutter nagina rolla. Las reglas dal gieu sajan cleras: «La maioritad dals chantuns è in ferm pilaster da noss sistem», uschia la ministra da giustia.

Iniziativa cunter affars cun material da guerra GEA 42.5%, Na 57.5% GEA 42.5%

Na 57.5% Maioritad dals chantuns GEA 3.5 Vuschs, Na 19.5 Vuschs GEA 3.5



Na 19.5 Resultat

Parmelin: «Il pievel ed ils chantuns chattan che la lescha vertenta basta»

Il pievel saja suandà al parlament ed al Cussegl federal, ha Cusseglier federal Guy Parmelin ditg davart l'Iniziativa cunter affars cun material da guerra. L'iniziativa n'avessia betg evità guerras, dentant fatg donn a la Svizra ed a l'economia.

Er en il futur veglia il Cussegl federal s'engaschar per in mund paschaivel. Però stoppian las cundiziuns da basa constar per l'economia svizra – er per mantegnair nossa bainstanza. «Cunzunt durant la crisa actuala duajan ins evitar chargias supplementaras».