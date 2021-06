Il Na dal suveran svizzer a la lescha da CO2 ha er chaschunà divers commentaris en las gasettas svizras. Tant ils motivs per il Na sco er la dumonda co i duai ir vinavant, fatschenta las medias.

Intginas gasettas svizras mussan sin il profund foss tranter glieud en la citad en en la champagna che haja manà al Na tar la lescha da CO2. Autras concludan che la Svizra haja vuschà cun la bursa.

«Hammerschlag für die Schweizer Politik» – «Das grosse Finale hat mit einem lauten Knall geendet» u «...ein grosser Sieg für die SVP und die Erdölwirtschaft» – uschia tuna quai en las gasettas NZZ, Berner Zeitung ed en quellas da Tamedia.

Negligì ils privels

Il commentatur da la NZZ manegia che la debatta davart la lescha da CO2 saja vegnida dominada da la dumonda dals daners. Che la Svizra ed en spezial ils territoris alpins sajan pertutgads fermamain dal stgaudament climatic, saja vegnì mess a chantun. En quest senn commentescha er La Quotidiana: «Ina giada dapli sa mussa, che la bursa vi dal tgil è savens pli manaivla al cor, ch'il stemprà che s'avischina davant la porta-chasa.»

Ils Svizzers sajan verds, dentant betg memia verds, scriva la gasetta da la Svizra franzosa La Liberté. Ils Svizzers sustegnian l'ambient uschè ditg che quai na custia bunamain nagut ad els ed uschè ditg ch'i na creschian nagins mulins da vent en lur ierts.

I va a perder temp

Per il Blick ei il Na «Sommarugas schlimmste Niederlage». Unids èn ils commentaris era en la constataziun ch'i giaja uschia a perder temp. La finamira e l'obligaziun da la cunvegna da Paris da reducir las emissiuns da CO2 fin il 2030 na possian ins uss quasi betg pli cuntanscher. Ina stagnaziun en la politica dal clima na possia la Svizra betg sa prestar.

I dovra uss alternativas

D'accord van las gasettas, ch'i dovria uss alternativas a la lescha da CO2. La gasetta Le Temps pretenda perquai dals activists dal clima in pau realissem politic. La NZZ percunter pretenda, ch'ils adversaris da la lescha da CO2 stoppian uss preschentar in plan, co ch'ins pudess uss reducir las emissiuns da gas da serra a moda pli eleganta.

Ed il Tages-Anzeiger scriva ch'i dovria uss cumpromiss per vegnir ad ina schliaziun pervi da la midada dal clima. Sche nus veglian vegnir vinavant politicamain, stoppian nus puspè discurrer in cun l'auter. Senza barat na dettia quai nagins deals, mabain bloccadas.