Il mitos dal nausch luf è naschì gia en il temp medieval: Ils purs avevan be pauc muvel ed avevan da cumbatter per surviver. Sch'in luf stgarpava lura anc in animal era quai ina catastrofa per ina famiglia e valeva savens sco chastì divin. En il 16avel e 17avel tschientaner datti adina dapli conflicts cun il luf, damai ch'ils purs tegnan adina dapli animals da nez.

En il 19avel tschientaner ha quest svilup manà a plirs conflicts: Il guaud era runcà per avair surfatscha cultivabla e la selvaschina era reducida massivamain pervia d'ina chatscha nunlimitada (il capricorn ed il tschierv eran ragischads ora en Svizra). Ils lufs che vegnivan uss pli datiers als vitgs vegnivan sajettads - per part perfin per survegnir ina premia. L'ultim luf en l'Engiadina è vegnì sajettà l'onn 1821, quai tenor las retschertgas da la fundaziun Kora, ch'observa e documentescha a lunga vista il svilup dal luf en Svizra.

Emprima lescha da chatscha

L'onn 1875 relascha la Confederaziun per l'emprima giada ina lescha che regla tge animals ch'ins dastga sajettar e nua ch'i dat territoris da protecziun, scriva l'Uffizi federal per ambient. Grazia a questa lescha datti dapi lura puspè tschiervs, chamutschs e capricorns en Svizra.

Il luf è turnà l'onn 1995 - l'emprim eran quai singuls, per exempel en il Vallais. L'onn 2012 datti l'emprim triep da lufs e quai en la regiun dal Calanda, datiers da Cuira. En l'entira Svizra vivan actualmain circa 80 lufs (stan: fin 2019).

Grischun cun adina dapli trieps

En il Grischun datti adina dapli lufs. L'onn 2019 ha l'Uffizi chantunal da chatscha dumbrà 711 observaziuns da lufs e 17 lufs giuvens èn naschids.

Actualmain vesi ora uschia en Grischun (stan: avust 2020):

7 trieps

35 - 40 lufs

120 animals da niz stgarpads (schaner fin fanadur 2020)

