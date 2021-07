La relaziun tranter scienza e politica saja en Svizra en general memia pauc clera e per part tendida, di il chancelier federal vinavant. Contacts tranter ils dus munds sajan rars. Durant la pandemia haja tuttenina dà conferenzas da medias cun scienziads, dals quals la politica n’haja gnanc savì ch’els existian.

Las differenzas sa mussian tranter auter en il sistem da pensar da politica e scienza. La politica en Svizra saja adina a la tschertga da cumpromiss e da maioritads. En la scienza na giaja dentant betg per cumpromiss d'opiniuns.

«Intensivar barat»

Savens haja la politica nizzegià la scienza mo per dus intents: Dad ina vart per giustifitgar ina refunda, da l'autra vart per sustegnair quai «che pareva a la politica insumma gia bun». Savens haja la politica instrumentalisà la scienza per ses agens interess. Plinavant crititgescha Thurnherr il Cussegl federal: Quel haja incumbensà la Taskforce scientifica memia tard.

En l’avegnir stoppia il barat vegnir intensivà ed er instituziunalisà, uschia il chancelier federal.