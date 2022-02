Tar las taxas da bul resta tut sco fin qua en Svizra. La maioritad da las votantas e dals votants èn d'auter avis ch'il Cussegl federal ed il parlament ed han decis da mantegnair las taxas da bul. La finamira – cun abolir taxas da bul – era da far pli attractiva l'economia en Svizra.

Funtauna gfs.berna Avrir la box Serrar la box Las calculaziuns approximativas fa l'institut da perscrutaziun gfs.berna sin incumbensa da l'entira SRG SSR. Quellas sa basan sin vischnancas da referenza che tramettan al team da gfs.berna lur resultats finals. La quota da sbagls munta a +/- 3,0 puncts procentuals.

Grischun di Na

Il pli cler Na è sa mussà en la regiun Viamala. Cun 75,7% Na è il resultat ad Avers stà il pli cler. Cuntrari sa mussa la situaziun en la regiun Malögia ch'avess vulì abolir la taxa da bul – sco suletta regiun grischuna. Uschia avessan cunzunt Silvaplauna (57,9% Gea) e San Murezzan (57,7% Gea) sustegnì la midada da la lescha. Il pli cler Gea hai dà en la pitschna vischnanca Buseno en la regiun Moesa, quai cun 75% Gea.

En il chantun Grischun munta la participaziun a la votaziun a 39,9%.

Funtauna votaziuns GR Avrir la box Serrar la box RTR sa basa sin las datas che la Chanzlia chantunala dal Grischun metta a disposiziun. Quellas èn da chattar sin https://abstimmungen.gr.ch/.

Tut resta sco fin qua

I gieva per taxas che interpresas ston pajar sch’ellas dovran agen chapital – dentant be per summas da passa in milliun francs. Per far pli attractiva l’economia en Svizra aveva il parlament decis d’abolir las taxas da bul. Quellas frainian la branscha da finanzas e l'entira economia publica svizra, uschia l'argumentaziun da la maioritad burgaisa en il parlament. La Partida socialdemocratica, ils Verds ed ils sindicats han fatg in referendum encunter, perquai decida il suveran svizzer a l'urna. Cun il Na a l'urna na sa mida nagut tar las taxas da bul.