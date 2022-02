Il Cussegl federal ha preschentà in plan per schluccadas. La regenza grischuna beneventa da prinzipi ch'i va en direcziun averturas, ha ditg il president da la regenza Marcus Caduff.

Tge varianta ch’il chantun preferescha duai vegnir decidì enfin mardi che vegn, ha il president da la regenza Marcus Caduff ditg. Cun las decisiuns dal Cussegl federal e las consultaziuns è la regenza d’accord, dentant avess il Grischun giavischà ina schluccada da 2G+ per secturs, che pateschan da questa regla. Oravant tut la gastronomia da notg ed il sectur da wellness e bogns hajan grondas perditas pervi da 2G+, uschia Caduff. Ma la regenza saja cuntenta, che tuttas duas variantas prevesan in’aboliziun dal certificat. Quel na fetschia en la situaziun actuala cun la varianta omicron betg pli senn.

Reacziuns positivas sin plan da schluccadas

Las partidas politicas, sindicats ed economia han reagì positiv sin las propostas dal Cussegl federal. Fertant che la PPS avess vulì che tut las mesiras fissan crudadas gia ussa – èn las autras partidas precautamain optimisticas. Da la sanestra fin tar ils liberaldemocrats vegn pledà per schluccar pass per pass. Er ils sindicats admoneschan d'esser precaut. Pli svelt duessi ir tenor l'economia – uschia pledescha l'organisaziun da branscha Economiesuisse per la varianta svelta, pia da laschar crudar en duas emnas tant sco tuttas mesiras.

Peyer precaut avant la decisiun dal Cussegl federal

La situaziun actuala en il chantun Grischun procuria er per in tschert optimissem, ha ditg il minister da sanadad Peter Peyer in di avant las decisiun dal Cussegl federal. Il sistem da sanadad na saja betg surchargià, er il collaps prognostitgà en l'economia n'haja enfin uss betg dà, quai saja lagraivel. Fatg saja dentant er che las cifras sajan vinavant autas. Perquai pledescha Peter Peyer per schluccar a moda precauta enstagl da schluccar memia svelt e ristgar che la situaziun sa pegiureschia.

Ils ultims dus onns han mussà ch'igl è prudent d'ir in pass pli plaun ma lura vegnir segir en l'arrivada.