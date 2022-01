La partida recumonda da dir Na a l’iniziativa per scumandar experiments cun animals ed umans. La Svizra haja schon uss ina lescha relativ stricta tge che pertutga experiments cun animals, scriva la partida en ina communicaziun. Er a l’iniziativa per scumandar reclama da tubac recumonda la partida da dir Na. L'Allianza dal Center Grischun sustegna la proposta indirecta dal parlament federal.

Percunter din las delegadas ed ils delegads Gea al pachet da mesiras per las medias. Surtut per il Grischun – cun sias trais linguas – saja ina promoziun da medias impurtanta, uschia l'argumentaziun. Plinavant è la partida per abolir las taxas da bul. Abolir quella haja in effect positiv sin l'economia en Svizra.