Nagins regals per il HCD en la partida da giubileum

La partida da giubileum tranter il HCD ed ils ZSC Lions vess stuì vegnir ina partida da festa per l’equipa grischuna. Or da quel siemi na è dentant vegni nagut. Sco gia durant las emprimas trais partidas encunter ils ZSC Lions, as ha la squadra turitgaisa era questa giada mussà sco adversari malempernaivel.

audio Analisa dal gieu da Fabian Ritzmann 00:13 min, Actualitad dals 02.04.2021. laschar ir. Durada: 00:13 minutas.

Il HCD e bain adina i en avantatg encunter ils Lions. L’equipa turitgaisa ha dentant mintga giada pudì egualisar la partida. En il davos terz han ils ZSC Lions giu in zichel dapli forza en las chommas ed uschia decidi il gieu per sai.

audio Fabian Ritzmann dat pir sia sisavla partida cun il HCD 00:12 min, Actualitad dals 02.04.2021. laschar ir. Durada: 00:12 minutas.

Partida da giubileum

Il classicher tranter il HCD ed ils ZSC Lions è stà l’entschatta dal on da giubileum, 100 onns Club da hockey da Tavau. Sche corona permetta duess quai dar il principi da settember, curt avant la nova stagiun, ina gronda festa da famiglia per tut la populaziun ed ils fans da l’equipa da tradiziun. Sper las differentas occurrenzas dat quai durant l’entir on ina exposiziun speziala davart 100 onns HCD en il Museum da sport d’enviern a Tavau.