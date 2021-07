Per Roger Federer èsi la 18avla giada ch’el arriva en ils quartfinals a Wimbledon.

Il Svizzer batta sin il Centre Court il Talian Lorenzo Sonego cun 7:5, 6:4 e 6:2.

L’adversari da Federer en il quartfinal n’è anc betg enconuschent – u Daniil Medwedew u Hubert Hurkacz.

Roger Federer è sa mussà sco en las duas rundas avant – cun bler plaschair da dar tennis ed en fitg buna furma. Sulet en l'emprim set è el stà a sasez en via, tar il stan da 5:4 ha el dà giu ses service senza far in punct. I dueva esser il sulet break dal Talian. Suenter in'interrupziun pervi da plievgia ha Federer lura gudagnà l'emprim set.

En il segund set ha il Svizzer fatg il sulet break al 3:2, en il terz set è el stà spert en avantatg cun 4:0. Suenter hai anc dà in per bellas scenas da tennis, dentant tgi che daventa il victur era gia cler.

Sin l'adversari da mesemna en il quartfinal sto Roger Federer anc spetgar. Il numer 2 dal mund Daniil Medwedew manava cunter Hubert Hurkacz da la Pologna cun 2:1 sets, cura che la partida ha stuì vegnir interrutta pervi da plievgia. Ella vegn cuntinuada il mardi.