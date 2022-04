Trais partidas da ballape aifer da be sis dis. Quai è il mument il program da mamut dal CB Schlarigna en quarta liga. L’equipa da l'Engiadin'Ota dat uschia sco las grondas squadras da ballape ina emna «englaisa».

Emna englaisa per il CB Schlarigna

En las ligas da ballape pli bassas ha cumenzà la runda da primavaira. Er en quarta liga, nua ch'il CB Schlarigna dat ses campiunadi. La situaziun da primavaira è en l'Engiadin’Ota in zichel pli speziala. Fin che la squadra dal CB Schlarigna po puspè dar ses gieus sin l’atgna plazza da ballape - la plazza da San Gian - dura quai. Quella è sin 1'700 meters sur mar ed i n'è anc betg pussibel da dar ballape là pervi da la naiv. Pir vers la fin da matg turna il CB Schlarigna en ses «dachasa».

Emna englaisa cun partidas mintga trais dis

Ch'il CB Schlarigna dat las emprimas partidas da la runda da primavaira ordaifer n'è pia betg spezial. Spezial è dentant il fatg che Schlarigna dat in'emna englaisa: L’equipa gioga la dumengia, la mesemna e la sonda ina partida da ballape. Uschia sco las grondas squadras da ballape en Europa cun partidas da campiunadi la fin d’emna e gieus da Champions League u Europa League la mesemna. Quai è in program da mamut per ina squadra che sa cumpona da ballapedists che fan quest sport per il plaschair.

Nus amaturs faschain fitg bler per noss sport, nus essan cuntents ch'ils giugaders sustegnan quai.

Valposchiavo, Laax, Bogn Ragaz

Quai èn ils adversaris dal CB Schlarigna durant quest’emna. Il derbi encunter Valposchiavo è i a fin cun in pari. Encunter il CB Laax ch'è a la cua da la tabella ed era encunter Bogn Ragaz vul il CB Schlarigna ir per puncts ed uschia restar en contact cun las meglras equipas da la quarta liga: Panaduz, Domat e Valposchiavo.