En la cursa da 50 kilometers en il stil classic èsi vegnì tar in sprint final tranter ils dus gronds rivals ed actual megliers passlunghists dal mund, Johannes Klaebo ed Alexander Bolschunow. Il Norvegiais surpassa il Russ paucs meters avant l'arrivada, quai dentant cun rumper il fist da Bolschunow che n'ha la finala gì nagina schanza pli da cumbatter per aur.

01:10 video Kläbo cunter Bolschunow: la fasa finala brisanta Or da Sport-Clip dals 07.03.2021. laschar ir

Suenter lungas discussiuns ha la giuria disqualifitgà Johannes Klaebo. Il grond profitader: Emil Iversen ch'ha anc battì Alexander Bolschunow che n'ha gì nagina schanza be cun in fist. Il Russ ha la finala gudagnà argient, quai che n'ha betg cuntentà il campiun mundial dal skiatlon. La medaglia da bronz gudogna Simen Hegstad Krüger, in ulteriur Norvegiais.

Er il recurs dals Norvegiais cunter la disqualificaziun da Johannes Klaebo n'ha midà nagut vi da la decisiun da la schuria.

02:28 video Baumann: «Jau na sun betg 100% cuntent» Or da RTR Social dals 08.03.2021. laschar ir

Cologna danovamain sut ils top 10

Meglier Svizzer è vegnì Dario Cologna. Il Jauer ha terminà la cursa da 50 kilometers sco 9avel cun in retard da bun ina minuta sin Emil Iversen. Als davos tschintg campiunadis mundials è Cologna adina stà classà sut ils top 10 en questa cursa roiala. Il 2013 en la Val di Fiemme aveva el schizunt gudagnà argient. Sco Dario Cologna ha laschà sentì, saja quai stà sia davosa cursa insumma a campiunadis mundials. En in onn vul il Jauer dentant anc cumbatter ina giada per ina medaglia als gieus olimpics a Peking.

audio Dario Cologna – 9avel en la cursa da 50 km 01:53 min, Sport ed actualitad dals 07.03.2021. laschar ir. Durada: 01:53 minutas.

Buna prestaziun dals Svizzers

Ina grondiusa prestaziun ha er Jason Rüesch mussà. Il passlunghist da Tavau è vegnì 11avel ed ha uschia suttastritgà sia buna furma. Gia en il skiatlon sur 30 kilometers aveva Rüesch cuntanschì in plaz sut ils top 15, quai sco 15avel. Davos Candide Pralong sco 21avel è Jonas Baumann classà sco 22avel. Il currider da la Val Schons ha pers bun quatter minutas sin ils victurs. Per Baumann ina stupenta prestaziun, suenter ch'el è anc stà malsaun l'emna passada.

audio Jonas Baumann – 22avel en la cursa da 50 km 01:31 min, Sport ed actualitad dals 07.03.2021. laschar ir. Durada: 01:31 minutas.

Norvegia naziun numer 1

Atletas ed atlets norvegiais han dominà quests campiunadis mundials da ski nordic 2021. Cun 31 medaglias, da quai 13 en aur, è la Norvegia stada cleramain la naziun cun il pli grond success. Sin il segund plaz suonda l'Austria cun 7 medaglias, 4 dad aur. La Svizra turna a chasa cun ina medaglia d'argient che Nadine Fähndrich ha gudagnà ensemen cun la Grischuna Laurien van der Graaff en il sprint d'equipa.