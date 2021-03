Il davos di dals campiunadis mundials da ski nordic spetga sco usità anc la disciplina roiala: ils 50 kilometers dals umens. Questa giada curran ils meglier passlunghists da distanza la cursa en il stil classic. Davantvart dal tut èn da spetgar Alexander Bolshunov da la Russia ed Iivo Niskanen da la Finlanda. Suenter dentant pon blers cumbatter per la terza medaglia. Ed era a quels dus che valan sco gronds favurits sto la cursa ir si perfetg. Cas cuntrari n'han era els betg schanza sin ina uschè lunga etappa, e cun las cundiziuns che regian ad Oberstdorf.

Cologna crai che la furma na tanscha betg per podest

Dentant vala er per Dario Cologna che tut sto ir si perfetg, sco per ils adversaris. Durant la cursa da 50 kilometers ha mintgin ch'è a la partenza ina crisa. La dumonda è mo co ins po superar la crisa. Dario Cologna ha gia pliras giadas mussà ch'el ha il potenzial per cumbatter per ina plazza da podest. Tar ses emprims dus Gieus Olimpics a Vancouver ed era a Sotschi ha el giu disfortuna. A Pyeongchang la davosa giada è el vegni novavel. Dapli fortuna ha Cologna gì tar ils campiunadis mundials a Val di Fiemme, nua ch'el era vegnì segund davos il Svedais Johan Olsson.

audio Passlung: Dario Cologna na quinta betg cun il podest tar ils 50 kilometers da Oberstdorf 02:15 min, Sport ed actualitad dals 06.03.2021. laschar ir. Durada: 02:15 minutas.

Quartet svizzer a la partenza

Sper Dario Cologna ch'è segir il pli ferm Svizzer sin questa distanza, van era Jonas Baumann, Roman Furger ed il giuven Candide Pralong a la partenza da la cursa roiala. Jonas Baumann è stà insaquants dis malsaun suenter il skiatlon. Il passlunghist da Lohn è turnà in per dis a chasa en patria, ed è dapi il venderdi puspè ad Oberstdorf.