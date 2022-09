A la fin da la stagiun, al meeting d'atletica leva a Bellinzona, n’èsi betg pli gartegià als atlets ed a las atletas svizras da crescher sur sasez ora. Il Tessinais Ricky Petrucciani è vegnì quart sur 400 meters. Er la campiunessa europeica sur 200 meters, Mujinga Kambundji, ha manchentà in plaz da podest sco quarta be per pauc. Tuttina po Kambundji guardar enavos sin ina stagiun plain success:

02:02 video Mujinga Kambundji: «Jau n'hai betg propi gì schletas cursas questa stagiun.» Or da Sport-Clip dals 12.09.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 2 Secundas.

Ditaji Kambundji, la sora giuvna da Mujinga, è vegnida tschintgavla en la cursa d’obstachels sur 100 meters. Tar ils umens è il matador local Ricky Petrucciani vegnì quart sur ils 400 meters.