Trais rundas avant la fin èsi gia decidì – il CB Lumnezia sto puspè turnar enavos en la 4. liga regiunala. Cun be 6 puncts ord 19 gieus da campiunadi na vegnan ils Lumnezians betg pli da mitschar da la relegaziun.

3. liga regiunala

In'emna suenter la victoria da 2:1 ordaifer encunter Surses ha il CB Lumnezia er mussà ina stupenta prestaziun encunter il CB Trun/Rabius. Ils Lumnezians han cuntanschì en quest derbi sursilvan a Vella meritadamain in pari dad 1:1. Malgrà quest resultat èsi uss nair sin alv ch'ils Lumnezians na vegnan betg pli da cuntanscher in plaz tranter ils top 10 ed uschia sur il stritg da la tabella.

En la 60avla minuta è Trun/Rabius ì en avantatg cun 1:0 entras in gol da Patrizio Decurtins. Curt avant la fin, en la 86avla minuta, ha Lumnezia pudì egualisà al 1:1 entras in penalti da Tizian Casanova. Per Trun/Rabius in'ulteriura frida. L'equipa da la Cadi n'ha uss dapi sis gieus betg pli pudì festivar ina victoria. Tuttina po Trun/Rabius uss definitiv er dar la proxima stagiun en la 3. liga regiunala, quai la quarta stagiun en roda.

Tremblar da la relegaziun sto vinavant il Club da ballape Surses. Il Surmirans han pers ordaifer encunter Bogn Ragaz cun 1:6 e restan uschia sut il stritg da la tabella. En las davosas trais rundas da campiunadi sto il CB Surses prender suenter almain quatter puncts per restar en la 3. liga regiunala.

2. liga interregiunala

Cuira 97 ha a chasa dà cunter il FC Frauenfeld. Il gieu è ì a fin cun in pari da 3:3. Uschia restan omaduas equipas sin lur plazs da tabella sco fin da qua: Cuira sin plaz 11 e Frauenfeld sin 10. Cuira è gist anc sur il stritg, cun in avantatg da 9 puncts sin il proxim da la tabella.

2. liga regiunala

L'US Schluein Glion ha gudagnà ordaifer cunter il FC St. Margrethen. Malgrà in ferm 4:0 restan ils Sursilvans sin il davos plaz da la tabella.

Il CB Domat ha dà pari cunter il FC Winkeln, quai cun 2 a 2. Actualmain sa chattan ils da Domat sin plazza 6 en la tabella.