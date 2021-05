Pitschna blamascha per la Svizra al campiunadi mundial da hockey a Riga. Cunter la Svezia n'han ils Svizzers gì nagina schanza e pers gist cun 0:7. Gnanc il gol d'honur è reussì a l'equipa da Patrick Fischer, malgrà ch'els han sajettà praticamain tuttina savens sin il gol sco ils Svedais.

Igl è la 8avla terrada da la Svizra en seria cunter la Svezia en in gieu da campiunadis mundials.

En l'auter gieu da questa saira ha la Finnlanda gudagnà cunter la Norvegia cun 5:2. Il suentermezdi ha la Gronda Britannia pers cunter il Danemarc cun 2:3 suenter prolungaziun ed ils Stadis unids han gudagnà cunter il Kasachstan cun 3:0

La survista e la tabella da tut las partidas

1. partida: Svizra – Tschechia 5:2

La Svizra ha cumenzà a moda perfetga il campiunadi mundial a Riga. Il team da Patrick Fischer ha gudagnà sia emprima partida da gruppa encunter la Tschechia, quai cun 5:2. Quatter dals tschintg gols han ils Svizzers sajettà en il powerplay. Ils dus attatgader da la NHL Timo Meier e Gregory Hofmann han mintgamai fatg dus gols. Il 3:1 ha sajettà Tristan Scherwey en la 39avla minuta. Ordavant aveva la Svizra pers sis giadas en seria encunter la Tschechia.

Per ils Tschecs èsi stà ina permiera da la sort negativa: Per l'emprima giada insumma han els pers l'emprima partida ad in campiunadi mundial. Per ils Svizzers percunter èsi l'emprima victoria encunter la Tschechia dapi sis partidas.

2. partida: Svizra – Danemarc 1:0

In di suenter il 5:2 encunter la Tschechia gudogna la Svizra er la segunda partida da gruppa. Il gol da Timo Meier en la 14avla minuta ha bastì per la victoria encunter il Danemarc. Per il giugader da la NHL èsi gia il terz gol al campiunadi.

La Svizra ha dominà il gieu a partir da l'emprima minuta. Il goli Reto Berra ch'ha gì da defender be quatter sajets, po cunquai festivar ses 11avel shutout en la mondura da la naziunala svirza.