Nino Schurter ha manchentà da triumfar per la terza giada en sia carriera al Cape Epic. Quest onn ha el terminà questa cursa extrema en l’Africa dal Sid sin il terz plaz, quai ensemen cun ses collega d’equipa Andri Frischknecht.

audio Cape Epic 2023: Valitaziun dad Andreas Wieland 07:32 min, ord Actualitad dals 27.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 7 minutas 32 Secundas.

Podest Cape Epic 2023

Matthew Beers (RSA) e Christopher Blevins (USA) 26:17:04.0 uras Georg Egger (GER) e Lukas Baum (GER) +3:49.5 minutas Nino Schurter (SUI) ed Andri Frischknecht (SUI) +4:11.5 minutas

01:04 video Nagin «happy end» per Schurter e Frischknecht Or da Sport-Clip dals 26.03.2023. laschar ir. Durada: 1 minuta 4 Secundas.

En la 7avla e davosa etappa sur 80 kilometers cun 2'400 meters d’autezza n’èn ils dus mountainbikers dal team Scott-Sram MTB Racing betg vegnids da defender l’emprima posiziun. Quell’etappa finala han Schurter e Frischknecht terminà sco 5avels cun in retard da 5:54 minutas sin il duo tudestg cun Georg Egger e Lukas Baum che termineschan il Cape Epic sin il segund plaz. Gudagnà questa cursa da mountainbike sur otg dis han la finala il Sidafrican Matthew Beers ensemen cun l’American Christopher Blevins. Nino Schurter ed Andri Frischknecht han sco terzs pers en tut be 4:11 minutas.

Legenda: Il Cape Epic vala sco la pli dira cursa da mountainbike dal mund. Keystone

Nino Schurter veva gudagnà questa cursa il 2017 ensemen cun Matthias Stirnemann ed il 2019 ensemen cun Lars Forster.

Resultats 7. etappa e classament general dapli dapli

Tar las dunnas gudognan Kim Le Court dal Mauritius e Vera Looser da la Namibia il Cape Epic 2023. L’etappa finala han ellas terminà sin il segund plaz. Vera Looser è maridada il favrer 2021 cun il ciclist svizzer Konny Looser ed abitescha uschia er en Svizra.

Beeli e Barandun cun ina ferma finiziun

Persvadì al Cape Epic 2023 han er Andrin Beeli da Sagogn ensemen cun Fadri Barandun da Samedan. En la davosa etappa ha il duo rumantsch procurà per il meglier resultat da l'emna. Els han terminà quest'etappa finala sco 10avel cun in retard da be 12:51 minutas sin ils pli sperts.

11:14 video Discurs final cun Andrin Beeli e Fadri Barandun Or da RTR Social dals 26.03.2023. laschar ir. Durada: 11 minutas 14 Secundas.

audio Andrin Beeli e Fadri Barandun èn fitg cuntents cun lur prestaziun 05:49 min, ord Actualitad dals 27.03.2023. Maletg: Sandro Anderes laschar ir. Durada: 5 minutas 49 Secundas.

Grazia a quai exploit en la davosa etappa han Andrin Beeli e Fadri Barandun anc pudì far il sigl sut ils top 15 dal classament general. Sco 14avels ha il duo sursilvan-engiadinais la finala pers 1:55:09 uras sin ils gronds victurs Matthew Beers e Christopher Blevins.

Legenda: da san. Fadri Barandun da Samedan ed Andrin Beeli da Sagogn mad

6. etappa: Schurter e Frischknecht profiteschan

Nino Schurter ed Andri Frischknecht han avant l'etappa finala puspè surpiglià la testa dal classament general al Cape Epic en l'Africa dal Sid. Il duo svizzer ha terminà la 6avla etappa sin il segund plaz. Els han pers 4:07 minutas sin il duo cun il Sidafrican Matthew Beers e l’American Christopher Blevins. Ils leaders, ils Tudestgs Georg Egger e Lukas Baum, èn vegnids franads d’in defect tecnic ed han terminà l’etappa be sin il 8avel plaz cun in retard dad 11:08 minutas.

26:17 video Cape Epic: 6. etappa (englais) Or da RTR Social dals 26.03.2023. laschar ir. Durada: 26 minutas 17 Secundas.

Resultats 6. etappa dapli dapli

Schurter e Frischknecht han mussà ina buna cursa, dentant gia baud pers il contact cun ils gronds concurrents a quest Cape Epic, il duo tudestg ed il duo sidafrican-american. Principal Andri Frischknecht ha gì da morder mintgamai tar las ascensiuns. La finala han ils Svizzers dentant er profità che Egger e Baum han gì in defect tecnic suenter bun 50 kilometers ed uschia pers bler temp.

00:29 video Schurter e Frischknecht puspè en mellen Or da Sport-Clip dals 25.03.2023. laschar ir. Durada: 29 Secundas.

I spetga in final plain tensiun

Suenter in'etappa hectica è il «Maillot Jaune» enavos sin las spatlas da Schurter e Frischknecht. L'avantatg en il classament general munta dentant be ad 1:32 minutas sin Matthew Beers e Christopher Blevins ch’han suenter il prolog uss gia gudagnà quatter da sis etappas. Il duo tudestg cun Egger e Baum sa chatta da nov sin il terz plaz cun in retard da 5:32 minutas ed han uschia grev da defender la victoria d’avant in onn.

Legenda: Las cundiziuns da l'aura n'han betg fatg simpel als atlets. mad

Duo rumantsch persvada vinavant

Ina buna etappa tar cundiziuns cun blera plievgia, aua e buglia, han er mussà Andrin Beeli da Sagogn e ses collega Fadri Barandun da Samedan. Els han pers 24:05 minutas en questa segunda davosa etappa e cuntanschì l’arrivada sco 18avels. En il classament general sa chatta il duo sursilvan-engiadinais da nov sin il 16avel plaz cun in retard da 1:44:01 uras.

Damaun maina la 7avla e davosa etappa sur 80 kilometers cun 2400 meters d’autezza da Lourensford Wine Estate a Val de Vie Estate.

5. etappa: Schurter e Frischknecht ston trair ora il «Maillot Jaune»

Il duo svizzer n’è betg pli a la testa dal classament general dal Cape Epic en l’Africa dal Sid, quai malgrà che Nino Schurter ed Andri Frischknecht han er terminà la 5avla etappa sin il podest.

00:38 video Schurter e Frischknecht perdan il «Maillot Jaune» Or da Sport-Clip dals 24.03.2023. laschar ir. Durada: 38 Secundas.

Resultats 5. etappa dapli dapli

24:57 video Cape Epic: 5. etappa (englais) Or da RTR Social dals 25.03.2023. laschar ir. Durada: 24 minutas 57 Secundas.

Schurter e Frischknecht èn vegnids terzs en l’etappa roiala da quest Cape Epic 2023, in’etappa sur 102 kilometers cun 2'450 meters d’autezza. Els han pers 2:40 minutas sin ils victurs tudestgs Georg Egger e Lukas Baum ch’han gia baud pudì scappar da la concurrenza. Il duo tudestg che aveva gia gudagnà avant in onn il Cape Epic ha grazia a questa emprima victoria quest onn er surpiglià da nov la testa en il classament general. Els maina, avant las davosas duas etappas, cun in avantatg da 1:29 minutas sin Nino Schurter ed Andri Frischknecht. Ils terzs, il Sidafrican Matthew Beers e l’American Christopher Blevins, han gia in retard da passa set minutas.

Legenda: Nino Schurter ed Andri Frischknecht han pers il tricot mellen durant l'etappa roiala. mad

Duo rumantsch cun in exploit

Persvadì fitg en questa etappa roiala han Andrin Beeli da Sagogn e Fadri Barandun da Samedan. Il duo sursilvan-engiadinais ha terminà l’etappa sin plaz 13 cun in retard da 24:43 minutas. Ils dus participants rumantschs èn danovamain vegnids atras senza pli gronds incaps, malgrà che Fadri Barandun n'ha betg gì si sola dal frain sin ils davos bun 40 kilometers.

Oz èsi stà cundiziuns brutalas. Jau n’hai anc mai vesì tanta aua sin trutgs e vias.

En il classament general han ils dus rumantschs pudì far in sigl enavant sin il 18avel plaz. Il retard sin ils novs leaders, Georg Egger e Lukas Baum, munta a 1:25:32 uras.

Andrin Beeli e Fadri Barandun suenter l'etappa roiala

1 / 2 Legenda: Andrin Beeli da Sagogn mad 2 / 2 Legenda: Fadri Barandun da Samedan mad

4. etappa: Schurter e Frischknecht han gì da morder

Al duo svizzer cun Nino Schurter ed Andri Frischknecht n’èsi betg ì sco giavischà en la quarta etappa dal Cape Epic en l’Africa dal Sid, in’etappa cun partenza singula sur be 47 kilometers. Malgrà il terz plaz ed uschia in ulteriur plaz da podest han els pers 2:23 minutas sin il duo cun il Sidafrican Matthew Beers e l’American Christopher Blevins ch’han cun excepziun da l’emprima etappa triumfà a tut las ulteriuras etappas.

00:49 video Schurter e Frischknecht ston laschar vegnir suenter la concurrenza Or da Sport-Clip dals 23.03.2023. laschar ir. Durada: 49 Secundas.

Resultats 4. etappa dapli dapli

26:44 video Cape Epic: 4. etappa (englais) Or da RTR Social dals 24.03.2023. laschar ir. Durada: 26 minutas 44 Secundas.

En il classament general mainan Schurter e Frischknecht be pli cun in avantatg da 1:11 minutas sin il duo tudestg cun Georg Egger e Lukas Baum, ils victurs da l’onn passà ch’han terminà la quarta etappa sin il segund plaz.

Il duo rumantsch cun Andrin Beeli da Sagogn e Fadri Barandun da Samedan ha terminà l’etappa sin il 24avel plaz cun in retard da bunamain in quart ura. En il classament general restan il Sursilvan e l’Engiadinais sin il 19avel plaz.

Il venderdi spetga l’etappa roiala al Cape Epic 2023, in’etappa da 102 kilometers cun total 2450 meters d’autezza.

3. etappa: Schurter e Frischknecht persvadan vinavant

Il duo svizzer cun Nino Schurter ed Andri Frischknecht ha manchentà per l'emprima giada in plaz da podest, en la terza etappa dal Cape Epic. En l’etappa da 100 kilometers cun 2'300 meters d’autezza èn els vegnids quarts. Gudagnà l’etappa ha en in sprint final cun quatter equipas il duo cun il Sidafrican Matthew Beers e l’American Christopher Blevins che aveva gia gudagnà il prolog sco er la segunda etappa.

00:37 video Schurter e Frischknecht vinavant a la testa Or da Sport-Clip dals 22.03.2023. laschar ir. Durada: 37 Secundas.

En il classament general restan Schurter e Frischknecht a la testa cun in avantatg da 3:12 minutas sin ils Tudestgs Georg Egger e Lukas Baum ch’han terminà la terza etappa sin il segund plaz.

Resultats 3. etappa dapli dapli

23:30 video Cape Epic: 3. etappa (englais) Or da RTR Social dals 22.03.2023. laschar ir. Durada: 23 minutas 30 Secundas.

Beeli e Barandun datiers dals top 15

Il duo rumantsch cun Andrin Beeli e Fadri Barandun ha terminà l’etappa sin il 17avel plaz cun in retard da bun 13 minutas. En il classament general han Beeli e Barandun pudì far il pass sut ils top 20. Els èn classads da nov sin il 19avel plaz cun in retard da bun 50 minutas sin Schurter e Frischknecht.

13:01 video Cape Epic 2023 - Fadri Barandun ed Andrin Beeli Or da RTR Social dals 23.03.2023. laschar ir. Durada: 13 minutas 1 Secunda.

Legenda: Nino Schurter ed Andri Frischknecht en il «Maillot Jaune» pic-series.com/capeepic

2. etappa: Schurter e Frischknecht per la terza giada segunds

Il duo svizzer cun Nino Schurter ed Andri Frischknecht ha danovamain terminà l’etappa sin il segund plaz, sco gia il prolog e l’emprima etappa. Paucs meters avant l’arrivada èn els vegnids distanziads dal duo cun il Sidafrican Matthew Beers e l’American Christopher Blevins ch’han la finala gudagnà l’etappa cun in avantatg da 15,5 secundas. Beers e Blevins avevan gia gudagnà il prolog.

00:42 video Schurter e Frischknecht persvadan vinavant al Cape Epic Or da Sport-Clip dals 21.03.2023. laschar ir. Durada: 42 Secundas.

00:13 video Nino Schurter collidescha bunamain cun in tschierv al Cape Epic Or da RTR Social dals 22.03.2023. laschar ir. Durada: 13 Secundas.

Cumplettà il podest sco terzs han ils victurs da l’onn passà Georg Egger e Lukas Baum. Ils Tudestgs han dentant gia pers 2:33 minutas en questa etappa ch’è stada cun 116 kilometers la pli lunga a quest Cape Epic 2023.

Resultats 2. etappa dapli dapli

24:59 video Cape Epic: 2. etappa (englais) Or da RTR Social dals 22.03.2023. laschar ir. Durada: 24 minutas 59 Secundas.

Duo svizzer augmenta avantatg a la testa

En il classament general han Nino Schurter ed Andri Frischknecht pudì augmentar l'avantatg a la testa. Grazia ad in ulteriur segund plaz munta quel uss a 3:15 minutas sin il duo tudestg cun Georg Egger e Lukas Baum. Sin il terz plaz cun in retard da 4:59 minutas suonda il Talian Fabian Rabensteiner ensemen cun Wout Alleman da la Belgia.

Andrin Beeli e Fadri Barandun en l'arrivada da l'emprima etappa

1 / 2 Legenda: Andrin Beeli (28), Sagogn mad 2 / 2 Legenda: Fadri Barandun (25), Samedan mad

Beeli e Barandun persvadan vinavant

Il duo rumantsch cun Andrin Beeli da Sagogn e Fadri Barandun da Samedan han terminà la terza etappa sin il 20avel plaz. Sin ils pli sperts han il Sursilvan e l’Engiadinais pers 17:18 minutas. En il classament han Beeli e Barandun pers trais plazs en questa pli lunga etappa ed èn da nov classads sin posiziun 21 cun in retard da 36:46 minutas sin ils cumpatriots Nino Schurter ed Andri Frischknecht.

audio Andrin Beeli davart la 2. etappa 00:59 min, ord Actualitad dals 22.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 59 Secundas.

1. etappa: Schurter e Frischknecht puspè segunds

Il duo svizzer ha suenter il segund plaz en il prolog er terminà l’emprima etappa sin il segund plaz. Nino Schurter ed Andri Frischknecht han pers il sprint final encunter il Talian Fabian Rabensteiner e Wout Alleman da la Belgia.

00:49 video Schurter e Frischknecht surpiglian il «Maillot Jaune» Or da Sport-Clip dals 20.03.2023. laschar ir. Durada: 49 Secundas.

Resultats 1. etappa Link tar ils resultats Link tar ils resultats

25:21 video Cape Epic: 1. etappa (englais) Or da RTR Social dals 21.03.2023. laschar ir. Durada: 25 minutas 21 Secundas.

Nino Schurer ed Andri Frischknecht han persvadì en questa emprima etappa da 98 kilometers cun 2'550 meters d’autezza cun partenza ed arrivada a Hermanus en il sidost da Cape Town a la costa da la mar. Grazia al segund plaz en l’etappa ha il team da Scott-Sram surpiglià la testa en il classament general. Suenter duas dad otg etappas han Schurter e Frischknecht in avantatg da bun ina minuta sin il duo tudestg cun Georg Egger e Lukas Baum che aveva triumfà l’onn passà al Cape Epic.

audio Andrin Beeli davart l'emprima etappa 00:35 min, ord Actualitad dals 20.03.2023. Maletg: Sandro Anderes laschar ir. Durada: 35 Secundas.

Beeli e Barandun sut ils top 20

Ina buna etappa han er mussà ils dus rumantschs Andrin Beeli e Fadri Barandun. Il duo sursilvan-engiadinais ha terminà l’emprima etappa sin il 18avel plaz, quai cun in retard da 13:56 minutas. En il classament general èn Beeli e Barandun er classads sin il 18avel plaz cun in retard da bunamain 20 minutas sin Schurter e Frischknecht.

Impressiuns da Beeli e Barandun durant l'emprima etappa

1 / 10 Legenda: Sandro Anderes 2 / 10 Legenda: Sandro Anderes 3 / 10 Legenda: Sandro Anderes 4 / 10 Legenda: Sandro Anderes 5 / 10 Legenda: Sandro Anderes 6 / 10 Legenda: Sandro Anderes 7 / 10 Legenda: Sandro Anderes 8 / 10 Legenda: Sandro Anderes 9 / 10 Legenda: Sandro Anderes 10 / 10 Legenda: Sandro Anderes

Prolog: Nino Schurter cumenza bain il Cape Epic

Nino Schurter ed Andri Frischknecht èn vegnids segunds en l’emprima etappa dal Cape Epic en l’Africa dal Sid, in prolog sur 27 kilometers. Il duo svizzer che vala sco in dals favurits a questa cursa extrema sur otg etappas ha pers en quest prolog be 7,4 secundas sin il duo cun il Sidafrican Matthew Beers e l’American Christopher Blevins.

00:34 video Schurter e Frischknecht han persvadì en il prolog Or da Sport-Clip dals 19.03.2023. laschar ir. Durada: 34 Secundas.

Cumplettà il podest sco terz ha il duo tudestg cun Georg Egger e Lukas Baum ch'aveva triumfà avant in onn al Cape Epic. Els han pers 45 secundas en l’emprima etappa.

Resultats prolog Link tar la glista Link tar la glista

24:11 video Cape Epic: prolog (englais) Or da RTR Social dals 21.03.2023. laschar ir. Durada: 24 minutas 11 Secundas.

Il duo rumantsch cun Andrin Beeli da Sagogn e Fadri Barandun ha pers bunamain sis minutas en quest prolog e stuì sa cuntentar cun il 23avel plaz.

audio Andrin Beeli è cuntent cun la partenza al Cape Epic 00:25 min, ord RTR Audio dals 19.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 25 Secundas.

Tar las dunnas han Sofia Gomez Villafane da l’Argentina e Katerina Nash da la Tschechia gudagnà l’emprima etappa dal Cape Epic ch’ha manà atras la regiun da vin en l’ost da Cape Town.

Il Cape Epic Avrir la box Serrar la box La dumengia ha cumenzà en l'Africa dal Sid il Cape Epic. Igl è ina cursa en dus, per profis fin amaturs, che cuzza otg dis en la regiun da l’ost da Cape Town. Er gist pervia da las cundiziuns climaticas vala il Cape Epic sco la pli dira e pretensiusa cursa da mountainbike dal mund. Il Cape Epic maina quest onn sur 8 etappas cun total 648 kilometers e 15’475 meters d’autezza. Tut ils participants ston parter en teams da duas persunas. Suenter in prolog spetgan set etappas, intginas sur passa 100 kilometers. Il Cape Epic ha gì sia premiera il 2004 e vala er sco il frar grond dal Swiss Epic ch’ha gì sia premiera il 2014 en il Vallais. Dapi il 2019 maina il Swiss Epic mintgamai tras il Grischun.

Legenda: epic-series.com

Il Cape Epic è il frar grond dal Swiss Epic

Al Cape Epic han era ils mountainbikers svizzers procurà per gronds success ils davos bun 20 onns. Christoph Sauser ha triumfà tschintg giadas a questa cursa da prestige, quai munta record.

audio Cape Epic 2023: Andreas Wieland davart muntada, spetgas e favurits 09:33 min, ord Actualitad dals 16.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 9 minutas 33 Secundas.

Er gia triumfà duas giadas en l’Africa dal Sid ha Nino Schurter. Il mountainbiker oriund da Tersnaus ha gudagnà il 2017 ensemen cun Matthias Stirnemann ed il 2019 ensemen cun Lars Forster. Tar las dunnas ha tranter auter Ariane Lüthi dal chantun Berna triumfà trais giadas.

Il Cape Epic en l’Africa dal Sid è il Tour de France per nus mountainbikers.

Andrin Beeli (28) e Fadri Barandun (25) èn pronts

La finamira dal Sursilvan e l’Engiadinais è da cuntanscher in plaz tranter las meglras 15 equipas. Entant che Fadri Barandun da Samedan è per l’emprima giada a la partenza al Cape Epic ha Andrin Beeli rimnà sias emprimas experientschas avant in onn. Lura è il mountainbiker da Sagogn sa participà ensemen cun Severin Disch oriund da Schiers.

audio Discurs cun Andrin Beeli en vista al Cape Epic – Part 1 04:05 min, ord Actualitad dals 16.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 5 Secundas.

Andrin Beeli e Fadri Barandun èn buns amis ed han gia fatg diversas cursas ensemen. L’onn passà èn els partids ensemen ad ina cursa d’etappas en la Croazia e dacurt han els absolvì ensemen l'Andalucía Bike Race, ina cursa en dus sur sis etappas en il sid da la Spagna.

audio Discurs cun Andrin Beeli en vista al Cape Epic – Part 2 03:57 min, ord Actualitad dals 16.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 57 Secundas.

Il duo rumantsch ha fatg il viadi vers l’Africa dal Sid bun in’emna avant la cursa per uschia avair avunda temp da s'aclimatisar. Durant quest temp survegnan els er il sustegn dals geniturs dad Andrin Beeli. Dimora han els prendì en in’abitaziun en la regiun da vignas en l’ost da Cape Town.

Impressiuns dad Andrin Beeli e Fadri Barandun

1 / 3 Legenda: Sandro Anderes 2 / 3 Legenda: Sandro Anderes 3 / 3 Legenda: Sandro Anderes

Nino Schurter vul success numer 3

In dals gronds favurits al Cape Epic 2023 è Nino Schurter che va quest onn a la partenza cun ses collega d’equipa tar Scott, Andri Frischknecht, il figl da Thomas Frischknecht. L’onn passà n’èsi betg ì sco giavischà a Schurter ensemen cun Lars Forster. Il duo è er savens vegnì franà da defects ed ha la finala terminà la cursa be sin plaz nov. Els han gì in retard da bun in’ura sin il duo tudestg cun Georg Egger e Lukas Baum, che van er quest onn ensemen a la partenza.

01:00 video Nino Schurter vul puspè triumfar al Cape Epic Or da RTR Social dals 18.03.2023. laschar ir. Durada: 1 minuta.

Per Nino Schurter na vali uschia betg sulet per far revantscha per l’onn passà, mabain er per triumfar per la terza giada en sia segunda patria nua ch’el ha frequentà numerus camps da trenament durant sia lunga carriera.