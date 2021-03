Trais giadas è Alina Meier da Tavau gia sa participada a campiunadis mundials da las junioras e trais giadas a campiunadis mundials da las U23. Ad Oberstdorf ha la giuvna da 25 onns per l’emprima giada pudì ir a la partenza ad in eveniment grond cun l’elita mundiala.

Legenda: Alina Meier RTR, Andreas Wieland

Alina Meier è ida ad Oberstdorf a la partenza en la cursa da sprint (45avla) ed en la cursa da staffetta (7avla).

Jau sun ma legrada fitg da questa selecziun. Igl è senz’auter il punct culminant da la stagiun.

audio La passlunghista Alina Meier e sia premiera als campiunadis mundials 02:59 min, Actualitad dals 04.03.2021. laschar ir. Durada: 02:59 minutas.

Malgrà ch’ils campiunadis mundials ad Oberstdorf èn stads sut l’ensaina da Corona è Alina Meier sa sentida bain en l’Allgäu. Ils fans manchian, ma l’atmosfera entaifer l’equipa saja grondiusa, principalmain suenter che las duas collegas d’equipa Nadine Fähndrich e Laurien van der Graaff hajan pudì gudagnar ina medaglia en il sprint d’equipa, uschia Alina Meier.

Legenda: Alina Meier cun il numer 7-4 sa legra ensemen cun Lydia Hiernickel e Nadine Fähndrich da lur prestaziun en la cursa da staffetta. Keystone

La devisa è uss da far pass per pass enavant. Suenter avair pudì fufragnar l’aria ad in eveniment grond cun l’elita spera la giuvna da Tavau uss sa chapescha era, ch’ella possia ir a la partenza en in onn als proxims gieus olimpics a Peking.