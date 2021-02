Ils passlungists svizzers han manchentà cleramain ina surprais a l’emprim di dals campiunadis mundials da ski nordic ad Oberstdorf. En ils sprints singuls en il stil classic ha sulet Jovian Hediger cuntanschì ils mezfinals. Là n’ha el dentant gì nagina schanza pli per sa qualifitgar per il final.

Tar las dunnas ha sulet la Grischuna dumagnà la qualificaziun per ils finals. La passlungista da 33 onns è dentant vegnida be terza en ses quartfinal ed uschia manchentà in plaz en ils mezfinals.

Gronda trumpada per Fähndrich

Stuì magunar ina dira terrada ha Nadine Fähndrich. Per la passlungista da Lucerna ch’ha schizunt gudagnà ina cursa da sprint en questa stagiun è la cursa gia stada a fin suenter il prolog. Sco 33avla ha ella stuì persequitar ils finals be a l’ur da la loipa.

Quai è definitiv la pli gronda trumpada en mia carriera, e quai duai ella er restar.

Per Nadine Fähndrich e Laurien van der Graaff vali uss da mirar enavant. Gia la dumengia spetga il sprint d’equipa. En questa cursa vul il duo svizzer gudagnar ina medaglia. En las davosas quatter cursas da la cuppa mundiala èn ellas duas adina stadas sin il podest.

Klaebo e Sundling en ina atgna liga

En il cumbat per la medaglia dad aur n’ha il top favurit Johannes Klaebo laschà nagina schanza a la concurrenza. Il Norvegiais ch’ha era mintgamai gudagnà las davosas quatter stagiuns il classament da sprint en la cuppa mundiala ha triumfà suveran avant ses dus cumpatriots Erik Walnes e Havard Solas Taugbol. Per Klaebo èsi gia la quarta medaglia dad aur a campiunadis mundials.

Tar las dunnas ha Jonna Sundling gudagnà. La Svedaisa ha battì en il sprint final la defensura dal titel, la Norvegiaisa Maiken Caspersen Falla e la Slovena Anamarija Lampic.