Suenter ina stagiun miserabla hai tuttina anc dà in «happy end» per Cuira Unihockey. Grazia ad in 3:2 suenter prolungaziun ha Cuira gudagnà la seria decisiva encunter Thun cun 4:2 ed uschia evità la relegaziun en la liga naziunala B. E probabel n'ha betg in'autra persuna investì las ultimas emnas uschè bler temp en il club sco Sascha Eichelberger. Il schef da sport ha surpiglià il schaner era anc il post sco scheftrenader. E quai cun la missiun d'evitar la relegaziun. Sper sia professiun sco inschignier e la famiglia, ha el investì durant ils ultims trais mais 40-50 uras ad emna en ses club da cor. Cler ch'il levgiament è stà immens grond cura che sia equipa ha sajettà en la prolungaziun il gol decisiv encunter Thun. I saja stà in 'explosiun d'emoziuns.

Quest mument è stà sco in terratrembel atras l'entira citad.

Gudagnà seria decisiva encunter Thun

La seria encunter l'UHC Thun n'è stà nagut per las gnervas. Igl è stà in si e giu durant tut ils sis gieus da la seria. L'ultim gieu è lura anc stà ina giada l'encurunaziun da la dramatica. A chasa han ils da Cuira gudagnà cunter il campiun da la liga naziunala B Thun cun 3:2 – però suenter prolungaziun. Aaro Helin ha decis il gieu e la seria suenter bun 90 secundas en la prolungaziun. In gol che ha procurà per extasa tar ils 764 aspectaturs en la scola professiunala a Cuira.

1. gieu UHC Thun – Cuira Unihockey 8:5 2. gieu Cuira Unihockey – UHC Thun 5:3 3. gieu UHC Thun – Cuira Unihockey 2:9 4. gieu Cuira Unihockey – UHC Thun 5:4 5. gieu UHC Thun – Cuira Unihockey 5:4 6. gieu Cuira Unihockey – UHC Thun 3:2 (s.p.)

Relegaziun smanatschava suenter stagiun mediocra

Cuira Unihockey ha gì ina stagiun d'emblidar davent dal cumenzament. En la qualificaziun ha il club sulettamain gudagnà 4 da 22 gieus ed è stà classà sin l'ultim plaz. En la seria da playout ha Cuira pers encunter Basilea, uschia ch'els han lura gì da dar la seria decisiva per restar en la liga naziunala A encunter Thun.

Ils emprims gieus da questa seria avevan mussà, tge ch'è ina gronda flaivlezza da Cuira questa stagiun. Numnadamain la constanza. L'emprim gieu han ils Grischuns pers cun 5:8 suenter ch'i eran anc en avantatg cun 5:1. Il pli tard tar il 9:2 ha Cuira dentant mussà ch'els èn atgnamain la meglra equipa.

Cuira – il mecca d'unihockey

Cuira vala sco Mecca dal unihockey svizzer. Sur onns han dus clubs da la chapitala grischuna dà en la liga naziunala A. Els onns 90 ed al cumenzament dals onns 2000 procuravan Rot-Weiss Cuira sco er Torpedo Cuira per furora en l'unihockey. Rot-Weiss è cun 12 titels anc adina il campiun svizzer da record. ll 2004 han ils dus clubs da Cuira lura dentant fusiunà tar il club Cuira Unihockey.

Daniel Telli è stà sur onns giugader en la liga naziunala A ed ha er durant in onn dà unihockey en Svezia.

Daniel Telli, oriund da Trin, enconuscha la scena d'unihockey en il Grischun. Ses club durant sia carriera activa era Torpedo Cuira. Prendì o pitschnas excepziuns è el adina stà activ per Torpedo. Il 2004 è el stà l'emprim trenader dal club fusiunà. Cler ch'il club stat anc oz fitg a cor ad el. Fisicamain da la partida na saja el betg savens, ma el persequitescha intensivamain l'equipa via televisiun, livestreams u en general via las medias. Questa stagiun è dà en egl a Daniel Telli che l'equipa cumenza fitg spert a tremblar, per exempel sche l'adversari sajetta 1-2 gols entaifer curt temp.

I tanschan magari 1-2 gols sperts da l'adversari e lura dat tut ensemen.

L'anteriur giugader da Torpedo Cuira ha sperà fermamain che Cuira tegna la dira en questa seria decisiva encunter Thun e che l'equipa dat er proxima stagiun en la liga naziunala A. Ina relegaziun fiss stada donn per la citad e per l'entir Grischun.