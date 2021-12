Il duel tranter il Club da hockey da Tavau ed Ambri-Piotta è adina spezial. Las dus equipas colliescha insatge agen. E quai n'è betg uschia pir dapi che Ambri e stà avant dus onns a la Cuppa Spengler. Il duel tranter Tavau ed Ambri è il duel tranter duas equipas dad in vitg e quai vegn ad esser quai che fa questa partida uschè speziala.

Terza victoria en il terz duel

Quai ch'è mintga giada garantì cura che Ambri vegn a Tavau è ina buna atmosfera. L’equipa da la Leventina porta adina numerus fans cun sai a Tavau e quels han vis sco che Ambri ha pers il duel cunter Tavau cun 0:2.

audio Facit da Marc Wieser, attatgader dal HCD 00:30 min, RTR Audio dals 05.12.2021. laschar ir. Durada: 00:30 minutas.

Resultat suenter l’emprim terz, era resultat final

Il HCD è partì bain en il gieu cunter Ambri. Suenter las emprimas 20 minutas ha Tavau manà cun 2:0. Quai è lura er stà il resultat final. Era sche il HCD ha prendì il scepter dal gieu davent da l’entschatta enta maun, n'èsi betg pli reussì da far ulteriurs gols. Il HCD ha suenter la buna entschatta laschà suenter in zichel, quai ha fatg vegnir pli ferm ad Ambri. In gol n'ha l’equipa da la Leventina dentant betg pudì far. Grazia a la victoria fa il HCD il pass sin plazza trais da la tabella.