Suenter in onn interrupziun pervia da la pandemia da corona hai puspè dà ina festa da skis a Wengen, quai malgrà ch’ils cas da corona explodeschan en Svizra.

Las cursas dal Lauberhorn èn stadas in success cumplain. Sulegl e tschiel blau di per di, ina culissa magnifica e fullas da glieud. La cursa rapida da la sonda han persequità bunamain 20’000 persunas al lieu. Las festas las sairas en il vitg da Wengen uschè sco avant corona. Malgrà il cumond da purtar ina mascrina, ils fans han emblidà per intgins dis il virus.

La speranza, er ord vista dals organisaturs, è uss ch’ils skiunzs sajan mitschads bain tras questa festa da skis. Ils atlets e funcziunaris èn sa muvids tut quels dis en ina zona cotschna, contact cun ils fans n’hai betg dà. Dapertut è vegnì guardà ch’ils atlets hajan distanza dals fans e schurnalists, per uschia gea betg s’infectar cun il coronavirus uschè curt avant il punct culminant da la stagiun, ils gieus olimpics a Peking.

Odermatt/Feuz/Yule procuran per ils success svizzers

Ord vista sportiva han ils Svizzers persvadì a las cursas dal Lauberhorn, principalmain Marco Odermatt e Beat Feuz. Odermatt ha gudagnà a moda sensaziunala il super-G ed è vegnì segund en l’emprima cursa rapida. Feuz ha terminà omaduas cursas rapidas sin il podest. Il venderdi è el vegnì terz, e la sonda segund davos l’Austriac Vincent Kriechmayr ch’è partì senza trenament, quai ch’ha procurà per grondas discussiuns. Tenor il reglament da la FIS dovri almain in trenament per dastgar ir a la partenza ad ina cursa rapida da la cuppa mundiala.

Il davos di procura Daniel Yule per ses emprim plaz da podest dapi il schaner 2020. Yule ha terminà il slalom da Wengen sin il segund plaz davos il Norvegiais Lucas Braathen ch'ha fatg en il segund percurs in sigl da plaz 29 sin 1. Igl è l'emprim plaz da podest per la Svizra en il slalom da Wengen dapi il 1999 entras Michael von Grünigen.

En memoria resta dentant er il cumià da Carlo Janka. Il skiunz da Sursaissa ha terminà sia lunga carriera a las cursas dal Lauberhorn. Janka è stà otg giadas sin il podest a Wengen, trais giadas il pli sisum.