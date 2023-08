«Wwoooaaahh!» Tgi che ha ina giada udì il sbratg da cumbat da Bruce Lee na vegn strusch pli or dal chau cun el. Cun sia moda e maniera da cumbat è il burgais dubel dals Stadis Unids e la China vegnì actur ed in vair artist dal sport da cumbat.

Oz vala el in zic sco il «James Dean chinais»: Omadus èn morts fitg baud, han mo fatg paucs films, èn oz dentant legendas.

Legenda: En il film «Mes davos cumbatt» datti da vesair in cumbat tranter Bruce Lee (1,72 m) e Kamal Abdul Jabbar (2,18 m). Keystone

Paucs films han tanschì per vegnir populars

Naschì è el ils 27 da november 1940 a San Francisco. Creschì si è Bruce Lee dentant a Hongkong, nua ch'el ha er emprendì Kung Fu. Enconuschent è el lura vegnì cun ses films al cumenzament dals onns 70. Nus avain empruvà da far la translaziun dal titel tudestg vi en il rumantsch:

1971: Die Todesfaust des Cheng Li – Il pugn mortal da Cheng Li

1972: Todesgrüsse aus Shanghai – Salids mortals da Shanghai

1972: Die Todeskralle schlägt wieder zu – La grifla mortala va puspè en l'attatga

1973: Der Mann mit Todeskralle – L'um cun la grifla mortala

Tschintg onns suenter sia mort è anc vegnì publitgà in ulteriur film da Bruce Lee.

1978: Mein letzter Kampf – Mes davos cumbat

Tar quest film eran mo il cumenzament e singulas scenas da cumbat vegnidas filmadas il 1973 curt avant sia mort. Cun differents trics da filmar e cun novs acturs è il film lura tuttina anc vegnì publitgà intgins onns suenter sia mort.

Legenda: Bruce Lee durant la filmada da ses ultim film cumplet «L'um cun la grifla mortala». Keystone

Inventà in agen stil da cumbat

Durant sia vita è el er adina stà scolast dal sport da cumbat. Emprim da «Kung-Fu», pli tard ha el creà ed inventà in agen stil da cumbat. Il «Jeet Kune Do». In stil ch'era in mix da differents stils.

Bruce Lee ha revoluziunà l'entir sport da cumbat. Gia durant sia vita è el vegnì ina legenda.

Fascinà ha Bruce Lee er adina Uwe Päper che maina la scola da cumbat «Camomi» a Cuira. Ad RTR ha el raquintà davart la muntada che Bruce Lee ha gì sin l'entira scena e daco ch'el è anc 50 onns suenter sia mort ina tala legenda.

Legenda: Uwe Päper è naschì l'onn che Bruce Lee è mort. Tuttina enconuscha il Tudestg che abita en il Grischun bain la vita da la legenda da cumbat. Uwe Päper

audio Bruce Lee è mort avant 50 onns 04:37 min, ord Actualitad dals 20.07.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 4 minutas 37 Secundas.

Fatg punts tranter Hongkong e Hollywood

Bruce Lee vala ozendi sco bab da films da cumbat, ils uschenumnads martial arts. E quai malgrà ch'i dat mo tschintg films cun el en la rolla principala. Quests films hajan dentant tanschì da midar il maletg d'Asiats en ils Stadis Unids. Enfin là na valevan lez betg sco persunas fitg musculusas che pudevan esser l'erox en in film. Mo apunta, lura è Bruce Lee vegnì. Quest giuven um chinais che ha fatg curtas cun tut ils adversaris.

Mort è Bruce Lee ils 20 da fanadur 1973 cun mo 32 onns. La raschun da la mort n'è fin oz betg dal tut clera. Uffizialmain vegni ditg ch'el saja mort vi dad ina accumulaziun da liquid en il tscharvè .