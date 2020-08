Legenda: Keystone

Avant Augsburg ha Stephan Lichtsteiner giugà tar ils Grasshoppers (fin 2005), Lille (2005-2008), Lazio Roma (2008-2011), Juventus Trurin (2011-2018) ed Arsenal (2018/19). Uschia ha Lichtsteiner giugà en quatter da las top tschintg ligas da l'Europa. Cun Juventus Turin è el vegnì set giadas en roda campiun talian. Total cumpiglia il palmarès da Lichtsteiner 17 titels, 14 da quels cun Juventurs.

Per la Svizra ha Lichtsteiner absolvì 108 gieus internaziunals. Dapli gieus internaziunals han sulet Heinz Hermann (118) ed Alain Geiger (112) giugà per la naziunala. Sut Köbi Kuhn, Ottmar Hitzfeld e Vladimir Petkovic è el stà en tschintg rundas finalas dal campiunadi mundial e d'Europa. Sco ultim ils onns 2016 e 2018 sco capitani.

Cura ch'ins ha pudì dar passa 100 gieus per ses pajais, lura fa quai losch ins. Mintga singul gieu è stà in'onur. E tar mintga soli sun jau stà uschè gnervus sco tar l'emprim.

Ina sisavla e runda finala è uss crudada en l'aua pervi da la pandemia da corona. Il campiunadi europeic 2020 ha stuì vegnir spustà per in onn. Sco Lichtsteiner ha declerà saja stà il plan da chalar la stad suenter il campiunadi europeic. Suenter la decisiun da la UEFA haja el dentant sentì ch'el na veglia betg pender vidlonder anc in onn.

Co ses futur guardia ora, na sappia el anc betg en detagl. El veglia ir sin duas vias. El tschertgia ina sfida en l'economia, ma el fetschia er ils curs da trenader e veglia survegnir ils diploms correspundents.