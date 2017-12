HCD persvada e gudogna cunter Mountfield

Il club da hockey da Tavau gioga ina tiptopa emprima partida da la Cuppa Spengler. En il decurs da la partida vegnan els adina meglier sin turas, e gudognan la finala cleramain cun 5:1 cunter ils Tschecs da Mountfield. Sco proxim frunta il HCD la gievgia saira sin il Team Canada.

In sbagl da Mountfield paucas secundas suenter che la partida ha cumenzà, nizzegia il HCD per ir en avantatg cun 1:0 tras Jeremy Morin dal SC Berna. Ils Tschecs han lura duvrà in pèr minutas per sa revegnir, suenter è l'emprim terz stà equlibrà. Tavau ha era profità che ses goli Joren van Pottelberghe ha giugà ferm, el ha curregì enqual sbagl da ses congiugaders.

Pli efficient

Nizzegià meglier sias schanzas ha il HCD en il segund terz. Ils trais gols al 4:0 han sajettà Tomi Sallinen da Kloten en la 24avla minuta, Gregory Sciaroni duas minutas pli tard, ed en la 34avla minuta Brandon Buck. En quest terz n'èsi betg gartegià a Mountfield da tegnair pass cun ils da Tavau.

Il gol d'onur

Suenter che Jeremy Morin marca per il HCD curt suenter la segunda pausa il 5:1, vegnan ils Tschecs tuttina anc da marcar almain il gol d'onur. Quel sajetta Jiri Simanek. Per ina pli ferma reacziun e forsa perfin anc volver la partida, na tanschi dentant betg a Mountfield.

Cuppa Spengler 2017 Resultats Gieu Data Squadra da chasa Resultat Squadra d'ordaifer 1 26.12.2017 15:10 Team Svizra 6:1 Dinamo Riga

2 26.12.2017 20:15 Mountfield

3:5 Team Canada 3 27.12.2017 15:10 Hämeenlinna 3:4 cun prolungaziun Dinamo Riga

4 27.12.2017 20:15 Tavau 5:1 Mountfield 5 28.12.2017 15:10 Team Svizra

--:-- Hämeenlinna 6 28.12.2017 20:15 Team Canada --:-- Tavau

7 29.12.2017 15:10

--:--

8 29.12.2017 20:15

--:--

9 30.12.2017 15:10

--:--

10 30.12.2017 20:15

--:--

11 31.12.2017 12:00

--:--



RR novitads 23:00